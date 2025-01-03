Снег, порывы ветра и незначительный мороз: прогноз погоды на 4 января

3 января 2025, 14:49
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Автор: София Рожик

В субботу, 4 января, в Украине будет царить преимущественно зимняя погода. Синоптики прогнозируют снег и небольшой мороз в большинстве областей.

Также будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 4 января

По прогнозу синоптиков, осадки 4 января будут по всей территории Украины.

Небольшой снег, ночью на востоке и юго-востоке страны умеренный мокрый снег и дождь. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица, 
– говорят в Укргидрометцентре.

Ветер в этот день будет преимущественно западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду

"В западных, днем и в северных и центральных областях порывы 15 – 18 метров в секунду", – добавляют синоптики.

Температура воздуха на большей территории Украины ночью будет 1 – 6 градусов мороза, днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Показатели выше нуля будут только в южной части и на Луганщине, где ночью и днем прогнозируют 0 – 5 градусов тепла, и в Крыму – до 8 градусов тепла.

Холоднее всего будет в Карпатах – температура в течение суток там будет держаться на отметке 7 – 12 градусов мороза.

Погода 4 января / Фото Укргидрометцентра

Какая будет температура в областных центрах

  • Киев -1...+1;
  • Ужгород -1...+1;
  • Львов 0...-2;
  • Ивано-Франковск 0...+2;
  • Тернополь -1...+1;
  • Черновцы +1...+3;
  • Хмельницкий 0...-2;
  • Луцк -1...+1;
  • Ровно 0...+2;
  • Житомир 0....-2;
  • Винница 0...+2;
  • Одесса +4...+6;
  • Николаев +2...+4;
  • Херсон +3...+5;
  • Симферополь +5...+7;
  • Кропивницкий 0...+2;
  • Черкассы +0...+2;
  • Чернигов -1...+1;
  • Сумы 0...-2;
  • Полтава -1...+1;
  • Днепр +1...+3;
  • Запорожье +2...+4;
  • Донецк 0...+2;
  • Луганск 0...+2;
  • Харьков -1...+1.