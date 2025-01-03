Снег, порывы ветра и незначительный мороз: прогноз погоды на 4 января
В субботу, 4 января, в Украине будет царить преимущественно зимняя погода. Синоптики прогнозируют снег и небольшой мороз в большинстве областей.
Также будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 4 января
По прогнозу синоптиков, осадки 4 января будут по всей территории Украины.
Небольшой снег, ночью на востоке и юго-востоке страны умеренный мокрый снег и дождь. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица,
– говорят в Укргидрометцентре.
Ветер в этот день будет преимущественно западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду
"В западных, днем и в северных и центральных областях порывы 15 – 18 метров в секунду", – добавляют синоптики.
Температура воздуха на большей территории Украины ночью будет 1 – 6 градусов мороза, днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Показатели выше нуля будут только в южной части и на Луганщине, где ночью и днем прогнозируют 0 – 5 градусов тепла, и в Крыму – до 8 градусов тепла.
Холоднее всего будет в Карпатах – температура в течение суток там будет держаться на отметке 7 – 12 градусов мороза.
Погода 4 января / Фото Укргидрометцентра
Какая будет температура в областных центрах
- Киев -1...+1;
- Ужгород -1...+1;
- Львов 0...-2;
- Ивано-Франковск 0...+2;
- Тернополь -1...+1;
- Черновцы +1...+3;
- Хмельницкий 0...-2;
- Луцк -1...+1;
- Ровно 0...+2;
- Житомир 0....-2;
- Винница 0...+2;
- Одесса +4...+6;
- Николаев +2...+4;
- Херсон +3...+5;
- Симферополь +5...+7;
- Кропивницкий 0...+2;
- Черкассы +0...+2;
- Чернигов -1...+1;
- Сумы 0...-2;
- Полтава -1...+1;
- Днепр +1...+3;
- Запорожье +2...+4;
- Донецк 0...+2;
- Луганск 0...+2;
- Харьков -1...+1.