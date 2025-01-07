Дождь с мокрым снегом, гололедица, а местами – до +14: прогноз погоды на 8 января
В Украину вернулось непривычное для первого месяца года потепление. В среду, 8 января, температура воздуха в некоторых областях Украины прогреется до +14.
Синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 8 января
По прогнозу синоптиков, в среду на значительной территории Украины будут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. А именно в западных, утром и днем местами и в северных, большинстве центральных и Харьковской областях.
А на Закарпатье и в Карпатах ночью прогнозируют умеренный дождь с мокрым снегом.
На остальной территории – без осадков.
В западных областях на дорогах в эти дни местами может быть гололедица.
Ветер будет южный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Столбики термометров ночью будут показывать преимущественно от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем 3 – 8 выше нуля.
А на юге страны, Кировоградщине и Днепропетровщине будет несколько теплее: ночью 2 – 7 градусов тепла, а днем 9 – 14.
Прогноз погоды на 8 января / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +5...+7;
- Ужгород +6...+8;
- Львов +5...+7;
- Ивано-Франковск +6...+8;
- Тернополь +6...+8;
- Черновцы +7...+9;
- Хмельницкий +6...+8;
- Луцк +5...+7;
- Ровно +5...+7;
- Житомир +5...+7;
- Винница +7...+9;
- Одесса +12...+14;
- Николаев +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Симферополь +12...+14;
- Кропивницкий +9...+11;
- Черкассы +6...+8;
- Чернигов +5...+7;
- Сумы +5...+7;
- Полтава +7...+9;
- Днепр +8...+10;
- Запорожье +10...+12;
- Донецк +9...+11;
- Луганск +7...+9;
- Харьков +7...+9.