Весна, зима, осень – три в одном: как удивит украинцев погода 9 февраля

9 февраля погода будет очень непредсказуемой и неоднородной для областей Украины. К восточным регионам и северным регионам она повернется спиной.

Последний день рабочей недели февраля обещает удивить. Он по-осеннему будет проливать слезы, по-весеннему пригревать, а также по-зимнему засыпать снегом.

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Осадки будут почти повсеместно

Мокрый снег с дождем выпадут по всей территории нашей страны. Исключением станет лишь южный регион. Там синоптики не прогнозируют существенных осадков. Более того, над Таврией время от времени из-за облаков будет выглядывать солнышко.

Только дождь без снега можно ожидать в таких городах как Ужгород, Черновцы, Кропивницкий, Днепр.

Неожиданная весна в двух регионах

На Юге 9 февраля столбик термометра пересечет отметку аж в плюс 14. В юго-восточных областях, таких как Запорожье, Кировоградщина и Днепропетровщина температура воздуха прогреется от 9 до 13 градусов тепла.

Несмотря на осадки температуру от 6 до 12 градусов тепла следует ожидать в западных регионах.

Впрочем, есть области, которым повезет меньше всего. Это северо-западные, северные и восточные. Так, в Ровно и Луцке температура не будет выше плюс 2. То же самое ждет и столицу.

В то же время есть регионы, где столбик термометра не сможет подняться даже выше нуля. Это Сумская и Луганская области. В Сумах будет холоднее всего. Днем температура там составит от 1 до 3 градусов мороза.

Какая температура в областных центрах Украины

Киев – 0...+2

Ужгород – +8...+10

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – -1...+1

Винница – +5...+7

Одесса – +12...+14

Николаев – +12...+14

Херсон – +11...+13

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +5...+7

Чернигов – -1...+1

Сумы – -3...-1

Полтава – -1...+1

Днепр – +7...+9

Запорожье – +9...+11

Донецк – +1...+3

Луганск – 0...-2

Харьков – -1...+1

: На выходных будет еще теплее. Весна нагло вытесняет февраль.

Погода на 9 февраля / Фото Укргидрометцентр