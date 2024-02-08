Весна, зима, осень – три в одном: как удивит украинцев погода 9 февраля
Источник:Укргидрометцентр
9 февраля погода будет очень непредсказуемой и неоднородной для областей Украины. К восточным регионам и северным регионам она повернется спиной.
Последний день рабочей недели февраля обещает удивить. Он по-осеннему будет проливать слезы, по-весеннему пригревать, а также по-зимнему засыпать снегом.
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Осадки будут почти повсеместно
Мокрый снег с дождем выпадут по всей территории нашей страны. Исключением станет лишь южный регион. Там синоптики не прогнозируют существенных осадков. Более того, над Таврией время от времени из-за облаков будет выглядывать солнышко.
Только дождь без снега можно ожидать в таких городах как Ужгород, Черновцы, Кропивницкий, Днепр.
Неожиданная весна в двух регионах
На Юге 9 февраля столбик термометра пересечет отметку аж в плюс 14. В юго-восточных областях, таких как Запорожье, Кировоградщина и Днепропетровщина температура воздуха прогреется от 9 до 13 градусов тепла.
Несмотря на осадки температуру от 6 до 12 градусов тепла следует ожидать в западных регионах.
Впрочем, есть области, которым повезет меньше всего. Это северо-западные, северные и восточные. Так, в Ровно и Луцке температура не будет выше плюс 2. То же самое ждет и столицу.
В то же время есть регионы, где столбик термометра не сможет подняться даже выше нуля. Это Сумская и Луганская области. В Сумах будет холоднее всего. Днем температура там составит от 1 до 3 градусов мороза.Спойлер: На выходных будет еще теплее. Весна нагло вытесняет февраль.
Какая температура в областных центрах Украины
- Киев – 0...+2
- Ужгород – +8...+10
- Львов – +6...+8
- Ивано-Франковск – +7...+9
- Тернополь – +4...+6
- Черновцы – +10...+12
- Хмельницкий – +5...+7
- Луцк – 0...+2
- Ровно – 0...+2
- Житомир – -1...+1
- Винница – +5...+7
- Одесса – +12...+14
- Николаев – +12...+14
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +6...+8
- Черкассы – +5...+7
- Чернигов – -1...+1
- Сумы – -3...-1
- Полтава – -1...+1
- Днепр – +7...+9
- Запорожье – +9...+11
- Донецк – +1...+3
- Луганск – 0...-2
- Харьков – -1...+1
Погода на 9 февраля / Фото Укргидрометцентр