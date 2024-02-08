Весна, зима, осень – три в одном: как удивит украинцев погода 9 февраля

8 февраля 2024, 15:36
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Источник:

Укргидрометцентр

9 февраля погода будет очень непредсказуемой и неоднородной для областей Украины. К восточным регионам и северным регионам она повернется спиной.

Последний день рабочей недели февраля обещает удивить. Он по-осеннему будет проливать слезы, по-весеннему пригревать, а также по-зимнему засыпать снегом.

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Осадки будут почти повсеместно

Мокрый снег с дождем выпадут по всей территории нашей страны. Исключением станет лишь южный регион. Там синоптики не прогнозируют существенных осадков. Более того, над Таврией время от времени из-за облаков будет выглядывать солнышко.

Только дождь без снега можно ожидать в таких городах как Ужгород, Черновцы, Кропивницкий, Днепр.

Неожиданная весна в двух регионах

На Юге 9 февраля столбик термометра пересечет отметку аж в плюс 14. В юго-восточных областях, таких как Запорожье, Кировоградщина и Днепропетровщина температура воздуха прогреется от 9 до 13 градусов тепла.

Несмотря на осадки температуру от 6 до 12 градусов тепла следует ожидать в западных регионах.

Впрочем, есть области, которым повезет меньше всего. Это северо-западные, северные и восточные. Так, в Ровно и Луцке температура не будет выше плюс 2. То же самое ждет и столицу.

В то же время есть регионы, где столбик термометра не сможет подняться даже выше нуля. Это Сумская и Луганская области. В Сумах будет холоднее всего. Днем температура там составит от 1 до 3 градусов мороза.

Спойлер: На выходных будет еще теплее. Весна нагло вытесняет февраль.

Какая температура в областных центрах Украины

  • Киев – 0...+2
  • Ужгород – +8...+10
  • Львов – +6...+8
  • Ивано-Франковск – +7...+9
  • Тернополь – +4...+6
  • Черновцы – +10...+12
  • Хмельницкий – +5...+7
  • Луцк – 0...+2
  • Ровно – 0...+2
  • Житомир – -1...+1
  • Винница – +5...+7
  • Одесса – +12...+14
  • Николаев – +12...+14
  • Херсон – +11...+13
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +6...+8
  • Черкассы – +5...+7
  • Чернигов – -1...+1
  • Сумы – -3...-1
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – +7...+9
  • Запорожье – +9...+11
  • Донецк – +1...+3
  • Луганск – 0...-2
  • Харьков – -1...+1

 

Погода на 9 февраля / Фото Укргидрометцентр

Автор: Анастасія Колеснікова