Останній день робочого тижня лютого обіцяє здивувати. Він по-осінньому проливатиме сльози, по-весняному пригріватиме, а також по-зимовому засипатиме снігом.

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Опади будуть майже повсюди

Мокрий сніг із дощем випадуть по всій території нашої країни. Винятком стане лише південний регіон. Там синоптики не прогнозують істотних опадів. Ба більше, над Таврією час від часу з-за хмар визиратиме сонечко.

Тільки дощ без снігу можна очікувати у таких містах як Ужгород, Чернівці, Кропивницький, Дніпро.

Несподівана весна у двох регіонах

На Півдні 9 лютого стовпчик термометра перетне позначку аж у плюс 14. У південно-східних областях, таких як Запоріжжя, Кіровоградщина та Дніпропетровщина температура повітря прогріється від 9 до 13 градусів тепла.

Попри опади температуру від 6 до 12 градусів тепла слід чекати у західних регіонах.

Втім, є області, яким пощастить найменше. Це північно-західні, північні та східні. Так, у Рівному та Луцьку температура не буде вищою за плюс 2. Те саме чекає й на столицю.

Водночас є регіони, де стовпчик термометра не спроможиться піднятися навіть вище нуля. Це Сумська та Луганська області. У Сумах буде найхолодніше. Вдень температура там становитиме від 1 до 3 градусів морозу.

Спойлер: На вихідних буде ще тепліше. Весна нахабно витісняє лютий.

Яка температура в обласних центрах України

Київ – 0…+2

Ужгород – +8…+10

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – -1…+1

Вінниця – +5…+7

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +11…+13

Сімферополь – +13…+15

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +5…+7

Чернігів – -1…+1

Суми – -3…-1

Полтава – -1…+1

Дніпро – +7…+9

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +1…+3

Луганськ – 0…-2

Харків – -1...+1

Погода на 9 лютого / Фото Укргідрометцентр