Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине на 9 января
Синоптики прогнозируют ночью в западных и северных областях небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег. Днем на крайнем западе страны – небольшой дождь, а вот на остальной территории без осадков.
Ветер в этот день будет преимущественно южный, 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах местами порывы будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.
Температура ночью будет от 4 градусов тепла до 1 градусов мороза, в южных, восточных областях и на Закарпатье 3 – 8 градусов тепла; днем 7 – 12 градусов тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 15 градусов, на севере и северо-востоке страны 2 – 7 градусов тепла.
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Температура в городах:
- Киев +3 – +5
- Ужгород +9 – +11
- Львов +9 – +11
- Ивано-Франковск +10 – +11
- Тернополь +8 – +10
- Черновцы +10 – +12
- Хмельницкий +8 – +10
- Луцк +9 – +10
- Ровно +7 – +10
- Житомир +5 – +7
- Винница +8 – +10
- Одесса +10 – +12
- Николаев +12 – +14
- Херсон +12 – +14
- Симферополь +13 – +15
- Кропивницкий +9 – +11
- Черкассы +8 – +10
- Чернигов +3 – +5
- Сумы +3 – +5
- Полтава +4 – +6
- Днепр +5 – +10
- Запорожье +11 – +13
- Донецк +8 – +10
- Луганск +7 – +9
- Харьков +6 – +8
Погода в Украине 9 января / Скриншот с Укргидрометцентра