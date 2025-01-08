Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 9 января

Синоптики прогнозируют ночью в западных и северных областях небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег. Днем на крайнем западе страны – небольшой дождь, а вот на остальной территории без осадков.

Ветер в этот день будет преимущественно южный, 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах местами порывы будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью будет от 4 градусов тепла до 1 градусов мороза, в южных, восточных областях и на Закарпатье 3 – 8 градусов тепла; днем 7 – 12 градусов тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 15 градусов, на севере и северо-востоке страны 2 – 7 градусов тепла.

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Температура в городах:

Киев +3 – +5

Ужгород +9 – +11

Львов +9 – +11

Ивано-Франковск +10 – +11

Тернополь +8 – +10

Черновцы +10 – +12

Хмельницкий +8 – +10

Луцк +9 – +10

Ровно +7 – +10

Житомир +5 – +7

Винница +8 – +10

Одесса +10 – +12

Николаев +12 – +14

Херсон +12 – +14

Симферополь +13 – +15

Кропивницкий +9 – +11

Черкассы +8 – +10

Чернигов +3 – +5

Сумы +3 – +5

Полтава +4 – +6

Днепр +5 – +10

Запорожье +11 – +13

Донецк +8 – +10

Луганск +7 – +9

Харьков +6 – +8



Погода в Украине 9 января / Скриншот с Укргидрометцентра