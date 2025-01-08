Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 9 января

Синоптики прогнозируют ночью в западных и северных областях небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег. Днем на крайнем западе страны – небольшой дождь, а вот на остальной территории без осадков.

Ветер в этот день будет преимущественно южный, 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах местами порывы будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью будет от 4 градусов тепла до 1 градусов мороза, в южных, восточных областях и на Закарпатье 3 – 8 градусов тепла; днем 7 – 12 градусов тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 15 градусов, на севере и северо-востоке страны 2 – 7 градусов тепла.

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Температура в городах:

  • Киев +3 – +5
  • Ужгород +9 – +11
  • Львов +9 – +11
  • Ивано-Франковск +10 – +11
  • Тернополь +8 – +10
  • Черновцы +10 – +12
  • Хмельницкий +8 – +10
  • Луцк +9 – +10
  • Ровно +7 – +10
  • Житомир +5 – +7
  • Винница +8 – +10
  • Одесса +10 – +12
  • Николаев +12 – +14
  • Херсон +12 – +14
  • Симферополь +13 – +15
  • Кропивницкий +9 – +11
  • Черкассы +8 – +10
  • Чернигов +3 – +5
  • Сумы +3 – +5
  • Полтава +4 – +6
  • Днепр +5 – +10
  • Запорожье +11 – +13
  • Донецк +8 – +10
  • Луганск +7 – +9
  • Харьков +6 – +8


Погода в Украине 9 января / Скриншот с Укргидрометцентра