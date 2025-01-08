Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 9 січня

Синоптики прогнозують вночі у західних та північних областях невеликий, місцями помірний дощ та мокрий сніг. Вдень на крайньому заході країни – невеликий дощ, а ось на решті території без опадів.

Вітер в цей день буде переважно південний, 7 – 12 метрів за секунду, у Карпатах місцями пориви сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура вночі буде від 4 градусів тепла до 1 градусів морозу, у південних, східних областях та на Закарпатті 3 – 8 градусів тепла; вдень 7 – 12 градусів тепла, на півдні Одещини та в Криму до 15 градусів, на півночі та північному сході країни 2 – 7 градусів тепла.

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Температура в містах:

  • Київ +3 – +5
  • Ужгород +9 – +11
  • Львів +9 – +11
  • Івано-Франківськ +10 – +11
  • Тернопіль +8 – +10
  • Чернівці +10 – +12
  • Хмельницький +8 – +10
  • Луцьк +9 – +10
  • Рівне +7 – +10
  • Житомир +5 – +7
  • Вінниця +8 – +10
  • Одеса +10 – +12
  • Миколаїв +12 – +14
  • Херсон +12 – +14
  • Сімферополь +13 – +15
  • Кропивницький +9 – +11
  • Черкаси +8 – +10
  • Чернігів +3 – +5
  • Суми +3 – +5
  • Полтава +4 – +6
  • Дніпро +5 – +10
  • Запоріжжя +11 – +13
  • Донецьк +8 – +10
  • Луганськ +7 – +9
  • Харків +6 – +8


Погода в Україні 9 січня / Скриншот з Укргідрометцентру