Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні на 9 січня
Синоптики прогнозують вночі у західних та північних областях невеликий, місцями помірний дощ та мокрий сніг. Вдень на крайньому заході країни – невеликий дощ, а ось на решті території без опадів.
Вітер в цей день буде переважно південний, 7 – 12 метрів за секунду, у Карпатах місцями пориви сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду.
Температура вночі буде від 4 градусів тепла до 1 градусів морозу, у південних, східних областях та на Закарпатті 3 – 8 градусів тепла; вдень 7 – 12 градусів тепла, на півдні Одещини та в Криму до 15 градусів, на півночі та північному сході країни 2 – 7 градусів тепла.
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Температура в містах:
- Київ +3 – +5
- Ужгород +9 – +11
- Львів +9 – +11
- Івано-Франківськ +10 – +11
- Тернопіль +8 – +10
- Чернівці +10 – +12
- Хмельницький +8 – +10
- Луцьк +9 – +10
- Рівне +7 – +10
- Житомир +5 – +7
- Вінниця +8 – +10
- Одеса +10 – +12
- Миколаїв +12 – +14
- Херсон +12 – +14
- Сімферополь +13 – +15
- Кропивницький +9 – +11
- Черкаси +8 – +10
- Чернігів +3 – +5
- Суми +3 – +5
- Полтава +4 – +6
- Дніпро +5 – +10
- Запоріжжя +11 – +13
- Донецьк +8 – +10
- Луганськ +7 – +9
- Харків +6 – +8
Погода в Україні 9 січня / Скриншот з Укргідрометцентру