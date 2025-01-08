Коли ж прийде похолодання й чи буде воно різким, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Похолодання в Україні

Синоптики прогнозували, що 8 – 10 січня температура повітря вночі буде від +6 до -1 градуса. Вдень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях +3 – +11 градусів. На решті території +7 – +14. Однак, у Криму вночі +5 – +10 градусів, а вдень +12 – +17.

Також в Укргідрометцентрі попереджали, що на Заході, Півночі, у більшості центральних і Харківській областях часом йтиме невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вночі 8 січня й упродовж доби 10 січня в Карпатському регіоні помірні опади. На решті території – без істотних.

Вночі та вранці 8 січня у західних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

У найближчі три доби вітер переважно південний, 7 – 12 метрів на секунду. Втім, 8 січня в Карпатах, Криму та Приазов'ї, у п'ятницю на Заході подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Зауважимо, за орієнтовним прогнозом на картах, уже з 11 січня в Україні очікується похолодання. Так, вночі у західних, центральних і північних областях уже вдаряться морози, – до -4 градусів. На Сході й Півдні ще, ймовірно, утримаються невеликі плюси.

Вдень на Заході та Півночі переважно -1 – +1, у центральних областях +2 – +6 градусів, на Сході та Півдні +4 – +7.

Орієнтовний прогноз погоди на 11 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Ймовірно, 12 січня у частині областей температура знизиться ще на кілька градусів. Втім, навіть -10 поки що не очікується.

До речі, раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура у січні 2025 року передбачається в межах 0 – -3 градусів; у Криму, Закарпатській, Одеській і Херсонській областях 0 – +2. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.