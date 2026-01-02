В мороз будут купаться самые выносливые: какую погоду прогнозируют синоптики на Крещение
- На Крещение в Украине ожидается плюсовая температура днем в нескольких регионах и осадки.
- С 5 до 9 января возможны снег и дождь на Юге и Востоке Украины, а на остальной территории может быть мороз.
Украина празднует Крещение или Иордан 6 января. В этот день синоптики предварительно прогнозируют плюсовую температуру днем только в нескольких регионах и осадки.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эксклюзивное интервью синоптика отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Ивана Семилита.
Какую погоду прогнозируют в Украине на 5 – 9 января?
Синоптики еще не имеют точных прогнозов на эти даты, однако имеют консультативный прогноз. Тенденции, которые наблюдаются в начале января показывают, что с 5 до 9 января снег и дождь может накрыть Юг и Восток Украины. В ночные часы температура воздуха может достигать отметки от 0 до 6 градусов мороза. Днем может быть несколько теплее – от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
На остальной территории также предварительно прогнозируют снег и мокрый снег на Крещение. Температура ночью будет опускаться до 12 градусов мороза, а в день прогнозируется от 0 до 6 градусов мороза.
Это предварительный прогноз на 5 – 9 января, который спрогнозировали наши синоптики в соответствии с теми аналитическими моделями, которые сейчас доступны. Конечно, погода может немного измениться, поскольку все движется и соответственно меняется,
– сказал Иван Семилит.
Отметим! Крещение – один из самых больших христианских праздников, который в Украине отмечают 6 января по новоюлианскому календарю. Оно посвящено крещению Иисуса Христа в реке Иордан и символизирует духовное очищение и обновление. В этот день в храмах и на водоемах освящают воду, которой приписывают особые целебные свойства. В этот день люди погружаются в ледяную воду, веря, что она смывает грехи и дарит здоровье.
Какая погода будет в январе?
Начало января в Украине будет с морозами. Первая декада, по прогнозам некоторых синоптиков, характеризуется нестабильной погодой. Вероятно, уже от 3 января будет потепление с возможными осадками. Неустойчивая погода также ожидается на следующей неделе. А 8 – 10 января в ночные часы в большинстве областей может быть мороз от -9 до -15 градусов, а днем прогнозируется от 2 до 8 градусов мороза.
Синоптики говорят, что в нынешнем месяце прогнозируется температура, которая на 1,5 градуса ниже климатической нормы – это от 1 до 7 градусов мороза. А количество осадков будет оставаться в пределах нормы – 28 – 79 миллиметров.
В ближайшее время в Украине ожидается небольшой снег и синоптики не прогнозируют погодных аномалий в течение зимы.