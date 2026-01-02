В мороз будут купаться самые выносливые: какую погоду прогнозируют синоптики на Крещение

Украина празднует Крещение или Иордан 6 января. В этот день синоптики предварительно прогнозируют плюсовую температуру днем только в нескольких регионах и осадки.

Какую погоду прогнозируют в Украине на 5 – 9 января?

Синоптики еще не имеют точных прогнозов на эти даты, однако имеют консультативный прогноз. Тенденции, которые наблюдаются в начале января показывают, что с 5 до 9 января снег и дождь может накрыть Юг и Восток Украины. В ночные часы температура воздуха может достигать отметки от 0 до 6 градусов мороза. Днем может быть несколько теплее – от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На остальной территории также предварительно прогнозируют снег и мокрый снег на Крещение. Температура ночью будет опускаться до 12 градусов мороза, а в день прогнозируется от 0 до 6 градусов мороза.

Это предварительный прогноз на 5 – 9 января, который спрогнозировали наши синоптики в соответствии с теми аналитическими моделями, которые сейчас доступны. Конечно, погода может немного измениться, поскольку все движется и соответственно меняется,

Отметим! Крещение – один из самых больших христианских праздников, который в Украине отмечают 6 января по новоюлианскому календарю. Оно посвящено крещению Иисуса Христа в реке Иордан и символизирует духовное очищение и обновление. В этот день в храмах и на водоемах освящают воду, которой приписывают особые целебные свойства. В этот день люди погружаются в ледяную воду, веря, что она смывает грехи и дарит здоровье.

Какая погода будет в январе?