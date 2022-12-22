На Рождество Украину будут заливать дожди: какую погоду обещают 25 декабря

В Украине 24 – 25 декабря будет царить совсем не зимняя погода. Синоптики обещают дожди, пасмурное небо и плюсовую температуру воздуха.

Какая будет погода на Сочельник

В Сочельник почти во всех областях Украины прогнозируют дождь. В то же время снега не будет нигде.

Читайте также Мокрый снег будет в 4 городах: прогноз погоды в Украине на 22 декабря

Сухая погода 24 декабря будет в восточных областях, а также в Херсоне и Крыму. Мороз в этот день не прогнозируют. Даже ночью температура воздуха не опустится ниже 0 градусов.

На Западе столбики термометров поднимутся до +8 градусов. На Севере и в Киеве воздух будет холоднее – до +5 градусов. Сильного ветра в Украине не будет. Он будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют мрачное Рождество

Всю ночь перед Рождеством в Украине будет идти дождь. Утром и днем небо будет пасмурным, а ветер усилится. Его порывы будут составлять 7 – 12 метров в секунду.

На Западе и в Центре дожди прекратятся днем. В то же время на Востоке, Юге и Чернигове будет дождь до конца суток.

В Рождество снега в Украине не будет. Только в Чернигове, Сумах и Полтаве вместе с дождем может выпасть мокрый снег.



Прогноз погоды на Рождество. Карта Укргидрометцентра