Погода на выходные 31 июля – 1 августа: +34 градуса и грозы
Источник:Укргидрометцентр
Третий месяц лета в Украине начнется жаркой погодой. Да, на выходных 31 июля – 1 августа синоптики прогнозируют до +34 градусов тепла.
Осадки на выходных будут незначительными. Синоптики обещают украинцам жару.
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Прогноз погоды на субботу, 31 июля
В южных и центральных областях Украины будет сухо. Температура воздуха поднимется до +29...+32 градусов. Кратковременные грозы возможны лишь в нескольких областях:
- Львовской,
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской,
- Закарпатской,
- Черновицкой,
- Волынской,
- Донецкой,
- Луганской,
- Харьковской.
В то же время температура воздуха в этих регионах будет высокой – +28...+30 градусов. Поэтому ощутимой свежести гроза не принесет.
Прогноз погоды за 31 июля / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в воскресенье, 1 августа
Третий месяц лета принесет жителям Херсонской, Николаевской и Луганской областей до +34 градусов тепла. В соседних регионах прогнозируют на градус меньше.
В то же время вероятность осадков с запада распространится в Центральную Украину. Поэтому, несмотря на высокую температуру, в Киевской, Черниговской, Житомирской и во всех западных областях возможна гроза.
Прогноз погоды на 1 августа / Карта Укргидрометцентра
По словам Натальи Диденко, грозы в Западной Украине обусловит циклон Фердинанд. Синоптик рекомендует киевлянам не задерживаться в воскресенье допоздна на улице, ведь вечером прогнозируют дождь.