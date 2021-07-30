Погода на выходные 31 июля – 1 августа: +34 градуса и грозы

Третий месяц лета в Украине начнется жаркой погодой. Да, на выходных 31 июля – 1 августа синоптики прогнозируют до +34 градусов тепла.

Осадки на выходных будут незначительными. Синоптики обещают украинцам жару.

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Прогноз погоды на субботу, 31 июля

В южных и центральных областях Украины будет сухо. Температура воздуха поднимется до +29...+32 градусов. Кратковременные грозы возможны лишь в нескольких областях:

Львовской,

Тернопольской,

Ивано-Франковской,

Закарпатской,

Черновицкой,

Волынской,

Донецкой,

Луганской,

Харьковской.

В то же время температура воздуха в этих регионах будет высокой – +28...+30 градусов. Поэтому ощутимой свежести гроза не принесет.



Прогноз погоды за 31 июля / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в воскресенье, 1 августа

Третий месяц лета принесет жителям Херсонской, Николаевской и Луганской областей до +34 градусов тепла. В соседних регионах прогнозируют на градус меньше.

В то же время вероятность осадков с запада распространится в Центральную Украину. Поэтому, несмотря на высокую температуру, в Киевской, Черниговской, Житомирской и во всех западных областях возможна гроза.



Прогноз погоды на 1 августа / Карта Укргидрометцентра

По словам Натальи Диденко, грозы в Западной Украине обусловит циклон Фердинанд. Синоптик рекомендует киевлянам не задерживаться в воскресенье допоздна на улице, ведь вечером прогнозируют дождь.