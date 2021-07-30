Опади на вихідних будуть незначні. Синоптики обіцяють українцям спеку.
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Прогноз погоди на суботу, 31 липня
У південних та центральних областях України буде сухо. Температура повітря підійметься до +29...+32 градусів. Короткочасні грози можливі лише в кількох областях:
- Львівській,
- Тернопільській,
- Івано-Франківській,
- Закарпатській,
- Чернівецькій,
- Волинській,
- Донецькій,
- Луганській,
- Харківській.
Водночас температура повітря у цих регіонах буде високою – +28...+30 градусів. Тому відчутної свіжості гроза не принесе.
Прогноз погоди за 31 липня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода у неділю, 1 серпня
Третій місяць літа принесе мешканцям Херсонської, Миколаївської та Луганської областей до +34 градусів тепла. В сусідніх регіонах прогнозують на градус менше.
Водночас ймовірність опадів із Заходу пошириться у Центральну Україну. Тому, попри високу температуру, на Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та усіх західних областях можлива гроза.
Прогноз погоди на 1 серпня / Карта Укргідрометцентру
За словами Наталки Діденко, грози на Західній Україні зумовить циклон Фердинанд. Синоптикиня рекомендує киянам не затримуватися у неділю допізна на вулиці, адже надвечір прогнозують дощ.