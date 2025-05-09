Где на выходных будет сухая погода и без дождей

На этих выходных почти по всей Украине и в дальнейшем будет удерживаться пасмурная и дождливая погода. Однако есть регионы, в которых 10 и 11 мая должны пройти без осадков.

Ливни, заморозки, и даже даже снег – так началась первая неделя мая. Какими будут выходные 10 и 11 мая, рассказали в Укргидрометцентре, передает 24 Канал.

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Где будет сухая погода в субботу

Согласно прогнозам синоптиков, днем средняя температура по всей Украине составит 11 – 13 градусов тепла. Небо будет облачным с прояснениями. Также в большинстве областей пройдет небольшой дождь.

В то же время несколько регионов осадки обойдут стороной. Это центральные, южные и восточные области: Харьковская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Херсонская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская.

Погода на 10 мая / Фото Укргидрометцентр

Где не будет дождей в воскресенье

В воскресенье, 11 мая, ожидается еще больше осадков. Умеренный дождь будет заливать почти все области. Сухую погоду синоптики обещают для Луганщины, Донецкой области, Запорожья, Днепропетровщины, Херсонщины и Крыма.

Погода на 11 мая / Фото Укргидрометцентр

К слову, ночью 10 мая в западных и Житомирской областях, 11 мая в северо-восточной части на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов.