Солнце, тепло и отсутствие дождей: какой будет погода на выходных 24 – 25 июля

Погода на выходных, 24 – 25 июля, будет солнечной. В Украину вернется тепло. Местами воздух прогреется до +27...+32 градусов.

Синоптики объясняют, что в Украине снова будет летняя жара. В Укргидрометцентре говорят, что в воскресенье будет жарче, чем в субботу.

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Прогноз погоды на 24 июля

В субботу, 24 июля, на всей территории Украины будет теплая погода. Температура воздуха прогреется в среднем до +26...+28 градусов. Теплее всего будет на Востоке и юге страны. Ночью теплее всего будет в Одесской области – до + 18...+20 градусов.



Прогноз погоды на 24 июля / Карта Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 24 июля

В воскресенье погода в Украине будет на несколько градусов выше, чем в субботу. Синоптики прогнозируют до + 28...+30 градусов на Востоке и до +27...+32 на Юге.

Кстати, жарче всего в воскресенье будет на Херсонщине и в Крыму – там днем будет +30...+32 градуса и +29...+31 соответственно.



Прогноз погоды на 25 июля / Карта Укргидрометцентра

На выходных в Украине будет антицеклон, – синоптик

Наталья Диденко написала в Фейсбуке, что ближайшие выходные – это идеальное время для путешествий по Украине.

На выходных Украина снова будет в гостях у антициклона, но это уже другой синоптический сорт. Без сильной жары!

– сообщила Диденко.

Она пояснила, что практически везде ожидается + 23...+28 градусов. Только в воскресенье на юге быть до +30 градусов.

"Суббота и воскресенье подарят много солнца, осадки маловероятны, а роскошные белые кучевые облачка – любуйтесь! Дожди возможны разве что в Карпатах и затронут северные районы Сумщины и Черниговщины", – пояснила синоптик.