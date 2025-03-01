В частности, снижение температуры воздуха следует ожидать на Западе. Если 1 марта столбик термометра в среднем показывал 5 – 7 градусов тепла, то уже 2 марта он будет колебаться между 3 – 5 градусами тепла, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометценр.

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Какой будет погода 2 марта

В целом в большей части Украины в воскресенье выпадут мокрый снег и дождь. Самые сильные осадки ожидаются в южных областях – в Херсонской и Одесской. Между тем мокрая и сырая погода обойдет стороной Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.

Средняя температура составит – 3 – 5 градусов тепла днем и от нуля до минус 2 градусов ночью. Именно такой она будет в западных областях и северных. Прохладнее будет в центре, на юге. Там столбик термометра будет колебаться от 1 до 4 градусов тепла. Холоднее всего будет на Востоке. Там температура составит от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла днем. А ночью опустится до минус 10 градусов.

Обратите внимание! 2 марта, в связи с оттепелью и осадками в виде дождя и мокрого снега, на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Какая температура в областных центрах

Киев +3...+5;

Ужгород +4...+6;

Львов +3...+5;

Ивано-Франковск +3...+5;

Тернополь +3...+5;

Черновцы +3...+5;

Хмельницкий +3....+5;

Луцк +3...+5;

Ровно +3....+5;

Житомир +3....+5;

Винница +3....+5;

Одесса +3....+5;

Николаев +2...+4;

Херсон +2...+4;

Симферополь +4...+6;

Кропивницкий +1...+3;

Черкассы +2...+4;

Чернигов +3...+5;

Сумы +2...+4;

Полтава +1...+3;

Днепр +1...+3;

Запорожье +1....+3;

Донецк -1...+1;

Луганск 0...-2;

Харьков -1...+1.

Прогноз погоды на 2 марта / Скриншот