Зокрема, зниження температури повітря слід очікувати на Заході. Якщо 1 березня стовпчик термометра в середньому показував 5 – 7 градусів тепла, то вже 2 березня він коливатиметься між 3 – 5 градусами тепла, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометценр.

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Якою буде погода 2 березня

Загалом у переважній частині України у неділю випадуть мокрий сніг та дощ. Найсильніші опади очікуються у південних областях – на Херсонщині та Одещині. Тим часом мокра і сира погода омине Харківщину, Донеччину і Луганщину.

Середня температура становитиме – 3 – 5 градусів тепла вдень та від нуля до мінус 2 градусів уночі. Саме такою вона буде у західніх областях та північних. Натомість, прохолодніше буде у центрі, на півдні. Там стовпчик термометра коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла. Найхолодніше буде на Сході. Там температура становитиме від 2 градусів морозу до 1 градуса тепла вдень. А вночі опуститься аж до мінус 10 градусів.

Зверніть увагу! 2 березня, у зв'язку з відлигою та опадами у виглядi дощу та мокрого снiгу, на високогір’ї Закарпатської області очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Яка температура в обласних центрах

Київ+3...+5;

Ужгород +4...+6;

Львів +3...+5;

Івано-Франківськ +3...+5;

Тернопіль +3...+5;

Чернівці +3...+5;

Хмельницький +3...+5;

Луцьк +3...+5;

Рівне +3...+5;

Житомир +3...+5;

Вінниця +3...+5;

Одеса +3...+5;

Миколаїв +2...+4;

Херсон +2...+4;

Сімферополь +4...+6;

Кропивницький +1...+3;

Черкаси +2...+4;

Чернігів +3...+5;

Суми +2...+4;

Полтава +1...+3;

Дніпро +1...+3;

Запоріжжя +1...+3;

Донецьк -1...+1;

Луганськ 0...-2;

Харків -1...+1.

Прогноз погоди на 2 березня / Скриншот