Заморозки до -3 ударят в части областей, местами – сильный ветер: прогноз погоды на 25 апреля
Погода на территории Украины в субботу, 25 апреля, будет облачной с прояснениями. Кое-где стоит ждать незначительных дождей и сильные порывы ветра.
Об этом свидетельствует новый прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Местных предупредили о "худшем сценарии": По Оклахоме прошелся разрушительный торнадо
Какая погода будет 25 апреля?
Укргидрометцентр сообщает, что в основном по стране будет преобладать сухая погода, однако в северных областях возможны незначительные дожди. Ветер будет юго-западного направления со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
Но в западных областях днем возможны сильные порывы, которые будут двигаться со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 1 до 7 градусов, но кое-где будет прохладнее.
В Украине, за исключением западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей ожидаются заморозки в пределах 0 – 3 градусов на поверхности почвы. В восточных и Сумской областях подобные снижения прогнозируют и в воздухе.
Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям,
– предостерегают специалисты.
В частности, заморозки на поверхности почвы ожидаются в пределах Киевской области. В регионах, где будут такие температуры объявлен I уровень опасности. Днем столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов тепла.
Какие температуры будут в Киеве и области?
Температура воздуха в области ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем будет от 11 до 16 градусов тепла. В Киеве ночью прогнозируют от 3 до 5 градусов тепла, в течение дня она будет в пределах от 13 до 15 градусов.
Какой будет погода в крупных городах?
- Киев +13...+15;
- Ужгород +15...+17;
- Львов +15...+17;
- Ивано-Франковск +13...+15;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +13...+15;
- Хмельницкий +13...+15;
- Луцк +15...+17;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Винница +13...+15;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +13...+15;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +13...+15;
- Сумы +13...+15;
- Полтава +13...+15;
- Днепр +14...+16;
- Запорожье +13...+15;
- Донецк +13...+15;
- Луганск +12...+14;
- Харьков +11...+13.
Прогноз погоды на 25 апреля 2026 года / Укргидрометцентр
Как изменится погода?
Ранее сообщали, что в ближайшее время на территории Украины ночные заморозки до -5 градусов мороза может заменить тепло днем до +19 градусов. Но пока у нас еще преобладает облачная и неустойчивая погода.
В то же время из-за господства циклона существенного улучшения погоды ждать существенного улучшения погоды не стоит. Зато в некоторых областях синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и сильные порывы ветра. Но кое-где будет сухо.