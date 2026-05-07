Непогода с дождями и грозами, но местами потеплеет до +28: прогноз погоды на 8 мая в Украине
Погода в Украине в пятницу, 8 мая, будет переменно облачной. В части областей ожидаются кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами. Также местами возможен порывистый ветер.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода 8 мая?
Специалисты сообщили, что 8 мая в западных, Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях выпадет кратковременный дождь, одновременно предупреждают о грозе. В остальных регионах осадков пока не предвидят.
Обратите внимание! Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Украине. В западных, Житомирской и Винницкой областях из-за вышеупомянутой грозы объявили I уровень опасности, желтый.
Предупреждение о грозе в Украине / Карта Укргидрометцентра
Ветер будет двигаться юго-западным направлением, в западной части он будет северо-западным, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла.
В большинстве центральных и южных областей столбики термометров будут показывать от 7 до 12 градусов тепла. В то же время уже в дневные часы температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла.
В западных областях, согласно прогнозу, будет несколько прохладнее. Там синоптики прогнозируют от 15 до 20 градусов тепла. Зато в восточной части будет наиболее жарко, там ожидается до 28 градусов тепла.
Какая погода будет в Киеве и области?
В Киеве и области в течение 8 мая ожидается в основном теплая погода без существенных осадков ночью, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В столице ночью прогнозируют от 13 до 15 градусов тепла.
Днем воздух прогреется и будет от 23 до 25 градусов тепла. В области температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, днем столбики термометров повысятся и будут от 20 до 25 градусов тепла.
Что прогнозируют для крупных городов?
- Киев +23...+25;
- Ужгород +17...+19;
- Львов +17...+19;
- Ивано-Франковск +17...+19;
- Тернополь +17...+19;
- Черновцы +17...+19;
- Хмельницкий +18...+20;
- Луцк +17...+19;
- Ровно +18...+20;
- Житомир +19...+21;
- Винница +19...+21;
- Одесса +20...+22;
- Николаев +22...+24;
- Херсон +22...+24;
- Симферополь +22...+24;
- Кропивницкий +22...+24;
- Черкассы +22...+24;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +22...+24;
- Полтава +22...+24;
- Днепр +22...+24;
- Запорожье +22...+24;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +25...+27;
- Харьков +25...+27.
Прогноз погоды в Украине на 8 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Как изменится погода в Украине?
Наталья Птуха сообщала, что ближе к выходным в Украине ожидается временное снижение температурных показателей. В то же время ощутимого похолодания или возвращения ночных заморозков не прогнозируют.
Заметим, что текущие осадки, которые прогнозируют в Украине, не задержатся надолго. По предварительным прогнозам, атмосферный фронт будет проходить нашу территорию в течение трех следующих суток, после чего отойдет.