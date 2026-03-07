Укр Рус
7 марта, 15:51
Где пригреет до +15, и каких морозов ожидать ночью: прогноз погоды на 8 марта

Маргарита Волошина

Погода в Украине в воскресенье, 8 марта, будет переменно облачной. В некоторых областях задержатся ночные морозы, местами пригреет до 12 градусов тепла.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая погода будет 8 марта?

По данным синоптиков, осадков в течение 9 марта не будет, однако в ночные часы на северо-востоке местами будет возникать гололедица. Ветер будет переменных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза, в течение дня специалисты прогнозируют от 7 до 12 градусов тепла, но в западной части возможно повышение до 15 градусов тепла.

В то же время на северо-востоке и востоке страны показатели могут быть несколько ниже и колебаться от 3 до 8 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев +8...+10;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львов +11...+13;
  • Ивано-Франковск +11...+13;
  • Тернополь +11...+13;
  • Черновцы +11...+13;
  • Хмельницкий +11...+13;
  • Луцк +11...+13;
  • Ровно +11...+13;
  • Житомир +9...+11;
  • Винница +9...+11;
  • Одесса +9...+11;
  • Николаев +9...+11;
  • Херсон +9...+11;
  • Симферополь +9...+11;
  • Кропивницкий +9...+11;
  • Черкассы +9...+11;
  • Чернигов +5...+7;
  • Сумы +5...+7;
  • Полтава +5...+7;
  • Днепр +9...+11;
  • Запорожье +9...+11;
  • Донецк +7...+9;
  • Луганск +6...+8;
  • Харьков +5...+7.


Прогноз погоды на 8 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в ближайшие дни?

  • На выходных будет царить весенняя погода без осадков. Синоптическую ситуацию будет определять малоподвижный циклон, который принесет сухой воздух, малую облачность и слабый ветер. Температура будет выше нормы.

  • Значительных температурных изменений до конца текущей недели и в начале новой в Украине не будет. В некоторых областях до сих пор возможны ночные морозы, однако кое-где уже понемногу будет преобладать настоящая весенняя погода.