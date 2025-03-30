Значительное похолодание и снег: метеоролог удивил прогнозом погоды на первую неделю апреля

В первую неделю апреля ожидается неустойчивая погода с осадками и похолоданием. В части областей даже может выпасть снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на начало апреля

В начале апреля погода в Украине будет неустойчивой. Под влиянием атмосферных фронтов и циклонической деятельности на следующей неделе пройдут осадки по всей территории Украины. Временами они могут быть значительными.

В конце недели, начиная с северных и западных областей возможно существенное снижение температуры, выпадение снега и установление зимнего характера погоды,

– отметил Кибальчич.

Метеоролог добавил, только на Юго-Востоке температура останется еще на довольно-таки высоком уровне.

Во вторник, 1 апреля, небольшие, временами умеренные дожди будут в северных, западных и местами центральных областях. На Юго-Востоке без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ветер на Левобережье западный, на Правобережье северный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +4 – +9, днем на Севере и Западе +7 – +12, на остальной территории Украины +13 – +18.

В среду, 2 апреля, ночью на Севере и Западе, днем в Приазовье и Крыму дожди, тем временем в остальных регионах без существенных осадков. В Карпатах ожидается умеренный, временами сильный мокрый снег. Ветер преимущественно северный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +3 – +8 градусов, днем на Севере и Западе +8 – +13 градусов, на остальной территории Украины +12 – +17.

В четверг, 3 апреля, дождливая погода еще сохранится в Крыму и Приазовье. Между тем в остальных регионах род влиянием гребня антициклона осадки не ожидаются. Ветер северный / северо-восточный, 7 – 12 метров на секунду, на Юге местами порывы 15 – 20 метров на секунду. Ночью +1 – +7, на Юге местами +10, днем +12 – +17 градусов.

В пятницу, 4 апреля, в Украине ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +1 – +7 градусов, днем +13 – +18.

В субботу, 5 апреля, ночью на Западе и Севере, днем на большей части территории Украины, за исключением Крыма и Приазовья, дожди, в западных и северных областях с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +5 – +10, днем на Западе и Севере +2 – +7, в остальных регионах +10 – +18, а на юге Одесской области до +20 градусов.

В воскресенье, 6 апреля, ожидается неустойчивая и холодная погода под влиянием активного циклона. Пройдут дожди, на Западе и Севере преимущественно мокрый снег. Кое-где осадки будут значительными.

Ветер южный с переходом на северный, 7 – 12 метров на секунду, местами порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью на Севере и Западе -4 – +1 градус, днем -1 – +4 градуса. На Юге и Востоке ночью +3 – +8, днем +12 – +17 градусов.