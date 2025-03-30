Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Читайте також Чи буде аномальне тепло й чи можливий сніг у квітні: прогноз на місяць

Погода на початок квітня

На початку квітня погода в Україні буде нестійкою. Під впливом атмосферних фронтів і циклонічної діяльності наступного тижня пройдуть опади по всій території України. Часом вони можуть бути значними.

Наприкінці тижня, починаючи з північних та західних областей можливе суттєве зниження температури, випадання снігу та встановлення зимового характеру погоди,

– зазначив Кібальчич.

Метеоролог додав, тільки на Південному Сході температура залишиться ще на досить-таки високому рівні.

У вівторок, 1 квітня, невеликі, часом помірні дощі будуть у північних, західних і місцями центральних областях. На Південному Сході без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер на Лівобережжі західний, на Правобережжі північний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +4 – +9, удень на Півночі й Заході +7 – +12, на решті території України +13 – +18.

У середу, 2 квітня, вночі на Півночі й Заході, вдень у Приазов'ї та Криму дощі, тим часом у решті регіонів без істотних опадів. У Карпатах очікується помірний, часом сильний мокрий сніг. Вітер переважно північний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +3 – +8 градусів, удень на Півночі й Заході +8 – +13 градусів, на решті території України +12 – +17.

У четвер, 3 квітня, дощова погода ще збережеться у Криму та Приазов'ї. Тим часом у решті регіонів рід впливом гребеня антициклону опади не очікуються. Вітер північний / північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Півдні подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +1 – +7, на Півдні місцями +10, удень +12 – +17 градусів.

У п'ятницю, 4 квітня, в Україні очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +1 – +7 градусів, удень +13 – +18.

У суботу, 5 квітня, вночі на Заході й Півночі, вдень на більшій частині території України, за винятком Криму та Приазов'я, дощі, у західних і північних областях із мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +5 – +10, удень на Заході й Півночі +2 – +7, в інших регіонах +10 – +18, а на півдні Одещини до +20 градусів.

У неділю, 6 квітня, очікується нестійка й холодна погода під впливом активного циклону. Пройдуть дощі, на Заході й Півночі переважно мокрий сніг. Подекуди опади будуть значними.

Вітер південний з переходом на північний, 7 – 12 метрів на секунду, місцями пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі на Півночі й Заході -4 – +1 градус, удень -1 – +4 градуси. На Півдні та Сході вночі +3 – +8, удень +12 – +17 градусів.