Погода на начало марта: будет ли аномальное потепление уже в первые дни весны

Остались последние несколько дней февраля и уже в эту субботу начнется март. Впрочем, это переходный месяц, который может сочетать как проявления зимней погоды, так и уже довольно-таки высокие температурные значения.

Какой погоды ждать в первые дни весны – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Узнайте также Когда в Украине наступит метеорологическая весна

Погода на начало марта

Синоптики прогнозировали, что в последние дни февраля температура воздуха в Украине возрастет. Теплее всего будет в западных областях, – днем уже до +7 градусов.

Впрочем, точно сказать, будет ли это устойчивое потепление, или все же в марте еще придет похолодание, – пока нельзя. Важно понимать, что это переходный месяц. Поэтому возможны как и зимние проявления, так и довольно-таки высокая температура.

Но пока у нас сохраняется тенденция, что первые дни марта будут с плюсами, больше с погодой, направленной на весеннюю,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, в дальнейшем синоптики будут уточнять. Ситуация всегда меняется, поэтому продолжается постоянный мониторинг.

Кстати, накануне СМИ со ссылкой на метеорадар Ventusky писали, что уже в начале марта якобы ожидается потепление даже до +15 – +16 градусов.

Синоптик отмечает, что с заблаговременностью более чем на 10 дней лучше не ориентироваться. Мол, уже были случаи, когда писали о "страшных морозах" в начале февраля, но в те дни ничего такого не было. Лучше не анализировать, а опираться на данные, которые есть.

"Пока что у нас со вторника, 25 февраля, и до первых чисел марта постепенно идет достаточно равномерное повышение температуры. То, что можем говорить с конкретными значениями", – подчеркнула Наталья Птуха.

Резкое изменение погоды пока не ожидается. Температура будет повышаться постепенно.

Каких-то аномальных значений, чтобы там на 10 градусов потеплело в течение одних суток, пока таких показателей мы не видим,

– отметила синоптик.

Кстати, в первые дни марта в части областей может идти небольшой мокрый снег и дождь, то есть смешанная фаза осадков.