Где будут грозы и дожди, снова ударят заморозки: какой погоды ждать в ближайшие дни
Источник:Meteoprog
На этой неделе в Украине ожидается холодная и неустойчивая погода. Кое-где будут дожди, а ночью снова возможны заморозки.
Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт рассказал, в каких областях будут идти дожди, а где ожидаются заморозки.
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Какая будет погода на этой неделе
Кибальчич отметил, что на территорию Украины будет поступать холодный воздух из арктических регионов Европы. Кроме того, развитие высотного циклона над Левобережьем будет способствовать уплотнению облачного покрова и выпадению дождей различной интенсивности.
Заморозки ночью наиболее вероятны в северных и западных областях,
– написал синоптик.
Также отметил, что среднесуточная температура воздуха в течение недели окажется ниже нормы на 5 – 10 градусов. А постепенное повышение и стабилизация погодных условий ожидаются только с 17 мая.
Детальный прогноз
- Днем 13 мая в большинстве областей, кроме Запада, пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северный/северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Воздух прогреется до 11 – 16 градусов тепла.
- Во вторник на Юго-Востоке, днем также кое-где в северных областях ожидаются небольшие, временами умеренные дожди, отдельные грозы. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью 2 – 7 тепла, на поверхности почвы местами заморозки до -3 градусов, днем также до +16.
- В среду, 15 мая, ночью на Юго-Востоке, днем в большинстве областей, за исключением крайнего Запада, пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточной четверти, 5 – 10 метров на секунду. Ночью 2 – 7, в западных и северных областях на поверхности почвы местами заморозки 0 – 3 градуса. Днем 11 – 16 градусов.
- В четверг на Левобережье сохранится неустойчивая погода с периодическими дождями, местами в сопровождении гроз. Днем также осадки распространятся на северные и большинство центральных областей. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью 2 – 7 тепла, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки до -3 градусов. Днем 12 – 17 тепла, на Закарпатье до +21.
- В пятницу, 17 мая, ночью на крайнем востоке, днем местами на Левобережье страны и на Закарпатье пройдут небольшие кратковременные дожди, в остальных регионах без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, На Западе восточной четверти, 7 – 12 метров на секунду. Ночью 3 – 8 тепла, днем 16 – 21.
- В субботу в западных, северных и Одесской областях пройдут дожди. На остальной территории без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью 5 – 10 тепла. Днем 16 – 21, на Западе местами 12 – 17.
- В воскресенье, 19 мая, на Севере и Востоке ожидаются кратковременные дожди с грозами. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью 7 – 12 градусов, днем 18 – 23.