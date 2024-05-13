Где будут грозы и дожди, снова ударят заморозки: какой погоды ждать в ближайшие дни

На этой неделе в Украине ожидается холодная и неустойчивая погода. Кое-где будут дожди, а ночью снова возможны заморозки.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт рассказал, в каких областях будут идти дожди, а где ожидаются заморозки.

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Какая будет погода на этой неделе

Кибальчич отметил, что на территорию Украины будет поступать холодный воздух из арктических регионов Европы. Кроме того, развитие высотного циклона над Левобережьем будет способствовать уплотнению облачного покрова и выпадению дождей различной интенсивности.

Заморозки ночью наиболее вероятны в северных и западных областях,

– написал синоптик.

Также отметил, что среднесуточная температура воздуха в течение недели окажется ниже нормы на 5 – 10 градусов. А постепенное повышение и стабилизация погодных условий ожидаются только с 17 мая.

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