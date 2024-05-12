Так, какой погоды ждать дальше, сколько еще будет похолодание, когда наконец потеплеет, передает 24 Канал.

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Где и как долго еще будут заморозки в мае

В Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью 12 мая в северных, Полтавской и Харьковской областях, 13 и 14 мая в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов. Это I уровень опасности, желтый.

Где будут заморозки с 12 по 14 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Также синоптики рассказали, что кроме областей, где будут заморозки, ночью в Украине 1 – 8 тепла. Днем 12 мая ожидается 15 – 20 градусов тепла. В северных и большинстве центральных областей, 13 – 14 мая в Украине, кроме крайнего Запада, 9 – 15 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже с 15 мая в Украине несколько потеплеет. Так, днем столбики термометров снова достигнут +22 градусов. Ночью прохладнее всего на Западе, в частности, 3 – 5 тепла.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что похолодание в мае будет ориентировочно до середины месяца, а дальше температура постепенно начнет повышаться.

Кстати, в конце апреля в интервью 24 Каналу метеоролог Вера Балабух отметила, что по мере того, как мы будем приближаться к лету, температура воздуха будет повышаться и, вероятно, снова превысит 25 градусов, особенно на Юге.

Впрочем, пока более 22 градусов тепла в Украине не ожидается.

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