Так, якої погоди чекати далі, скільки ще буде похолодання, коли нарешті потеплішає, передає 24 Канал.

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Де і як довго ще будуть заморозки у травні

В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі 12 травня у північних, Полтавській та Харківській областях, 13 й 14 травня в західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів. Це I рівень небезпечності, жовтий.

Де будуть заморозки з 12 по 14 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Також синоптики розповіли, що окрім областей, де будуть заморозки, вночі в Україні 1 – 8 тепла. Вдень 12 травня очікується 15 – 20 градусів тепла. У північних і більшості центральних областей, 13 – 14 травня в Україні, крім крайнього Заходу, 9 – 15 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже з 15 травня в Україні дещо потеплішає. Так, вдень стовпчики термометрів знову сягнуть до +22 градусів. Вночі найпрохолодніше на Заході, зокрема, 3 – 5 тепла.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що похолодання у травні буде орієнтовно до середини місяця, а далі температура поступово почне підвищуватися.

До речі, наприкінці квітня в інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух зазначила, що в міру того, як ми наближатимемося до літа, температура повітря підвищуватиметься і, ймовірно, знову перевищить 25 градусів, особливо на Півдні.

Втім, поки понад 22 градуси тепла в Україні не очікується.

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