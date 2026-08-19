Синоптик сообщил, где в Украине ожидаются осадки до конца недели

До конца текущей недели в некоторых регионах Украины ожидаются осадки. Новый атмосферный фронт принесет грозовые дожди в западные и северные области.

Когда стоит ожидать такую погоду, рассказал в комментарии NV синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.

Когда и в каких регионах возможны осадки?

Новый атмосферный фронт принесет дожди на запад и север страны 21 и 22 августа. Речь идет о кратковременных грозовых дождях. В остальных областях осадков в этот период не ожидается.

Температура воздуха при этом составит +15…+20 градусов ночью и +27…+33 градуса днем.

В то же время, по словам синоптика, для восточных, южных и большинства центральных областей прогнозируется сильная жара. Там столбики термометров местами будут достигать +35 градусов.

По предварительным прогнозам, уже в воскресенье, 23 августа, осадки прекратятся. В большинстве областей установится преимущественно сухая погода.

Что касается жары, то в эти дни она будет связана с притоком раскаленного субтропического воздуха из южных широт. Поэтому до конца недели температура воздуха днем местами будет повышаться до +35…+37 градусов. Согласно прогнозам европейских метеоцентров, в период с 21 по 24 августа в Украине будет теплее, чем в Мадриде или Париже.