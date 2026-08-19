Коли чекати таку погоду, синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів в коментарі NV.

Коли та в яких регіонах можливі опади?

Новий атмосферний фронт принесе порцію дощів на Захід та Північ країни 21 та 22 серпня. Йдеться про короткочасні грозові дощі. У решті областей опадів у цей період не очікується.

Температура повітря при цьому становитиме +15…+20 градусів уночі та +27…+33 градуси вдень.

Водночас, за словами синоптика, для східних, південних та у більшості центральних областей прогнозують сильну спеку. Там стовпчики термометрів місцями сягатимуть +35 градусів.

За попередніми прогнозами, уже в неділю, 23 серпня, опади вщухнуть. У більшості областей встановиться переважно суха погода.

Щодо спеки, то вона цими днями буде пов'язана із надходженням розпеченого субтропічного повітря з південних широт. Тому до кінця тижня температура повітря вдень місцями підвищуватиметься до +35…+37 градусів. За наведеними прогнозами європейських метеоцентрів, період 21 – 24 серпня в Україні буде теплішим, ніж у Мадриді чи Парижі.