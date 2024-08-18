Грозовые дожди, град и шквалы: где будут осадки на следующей неделе

На следующей неделе в Украине будет жаркая и преимущественно сухая погода. Впрочем, в части областей возможны локальные грозовые ливни.

Где и когда именно ждать осадков, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Отметил, что в Украине ожидается новый период сильной жары.

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По словам Кибальчича, под влиянием жаркой и сухой воздушной массы африканского происхождения, на территории нашего государства ожидается новый период сильной жары. Самые высокие температурные показатели будут в южных, центральных и восточных регионах.

В связи с отсутствием циклонической деятельности и низким содержанием влаги в воздухе, вероятность дождей ожидается незначительной. Кое-где локальные грозовые ливни возможны только в западных областях,

– отметил синоптик.

Добавил, таким образом, сохранятся условия для дальнейшего развития засухи и роста рисков пожарной опасности.

В понедельник, 19 августа, на Западе местами пройдут кратковременные грозовые дожди, днем возможны град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

Во вторник и среду также только в западной части ночью и утром местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Кстати, 21 августа в отдельных пунктах также возможны град и шквалы, 17 – 22 метра в секунду.

Далее, в четверг, в большинстве областей Украины осадки не ожидается. В пятницу на всей территории – малооблачная погода без осадков. Кстати, на выходных также сохранится сухая и жаркая погода.

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