Грозовые дожди, град и шквалы: где будут осадки на следующей неделе
Источник:Meteoprog
На следующей неделе в Украине будет жаркая и преимущественно сухая погода. Впрочем, в части областей возможны локальные грозовые ливни.
Где и когда именно ждать осадков, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Отметил, что в Украине ожидается новый период сильной жары.
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Погода на неделю
По словам Кибальчича, под влиянием жаркой и сухой воздушной массы африканского происхождения, на территории нашего государства ожидается новый период сильной жары. Самые высокие температурные показатели будут в южных, центральных и восточных регионах.
В связи с отсутствием циклонической деятельности и низким содержанием влаги в воздухе, вероятность дождей ожидается незначительной. Кое-где локальные грозовые ливни возможны только в западных областях,
– отметил синоптик.
Добавил, таким образом, сохранятся условия для дальнейшего развития засухи и роста рисков пожарной опасности.
В понедельник, 19 августа, на Западе местами пройдут кратковременные грозовые дожди, днем возможны град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.
Во вторник и среду также только в западной части ночью и утром местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Кстати, 21 августа в отдельных пунктах также возможны град и шквалы, 17 – 22 метра в секунду.
Далее, в четверг, в большинстве областей Украины осадки не ожидается. В пятницу на всей территории – малооблачная погода без осадков. Кстати, на выходных также сохранится сухая и жаркая погода.
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Погода на День Независимости
- Игорь Кибальчич также сделал прогноз на День Независимости, 24 августа.
- В частности, синоптик отметил, что в субботу по всей территории Украины сохранится сухая и жаркая погода, без осадков. Ветер будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
- Ночью температура воздуха может достичь +13 – +18 градусов, на побережье морей ожидается до +21 градуса.
- Днем +29 – +34 градусов, однако, на Юго-Западе местами возможна сильная жара, в частности, +35 – +38 градусов.