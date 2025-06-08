Где будет аномальная жара, а в каких областях – похолодание, сильные дожди: погода на неделю

В ближайшие дни в Украине ожидаются колебания температуры, атмосферного давления, а также грозовые дожди. Следующая неделя начнется с аномальной жары, впрочем, впоследствии снова похолодает.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Украине

Вторая неделя лета в Украине начнется с аномально жаркой погоды, особенно на Юго-Востоке. Однако уже к среде в большинстве регионов температура воздуха существенно снизится. Она будет колебаться в пределах климатической нормы

Кибальчич отметил, что на фоне изменения температуры, воздушная масса в ряде областей будет неустойчивой. Это приведет к грозовым дождям, местами сильным. Также возможен град и шквалы.

Кроме того, отметил метеоролог, в результате жары в лесных и степных экосистемах значительно возрастет уровень пожарной опасности.

В понедельник, 9 июня, ночью в центральных, северных и юго-западных областях, днем также на Юге, Востоке и Северо-Востоке кратковременные дожди, местами грозы и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. В западных и северных областях ночью температура будет колебаться в пределах +13 – +20 градусов, днем +18 – +28 градусов. В центральных, южных и восточных ночью +16 – +22, днем +32 – +37 градусов.

Во вторник, 10 июня, ночью на Востоке и Юге, днем местами в Приазовье и на Донбассе ожидаются кратковременные грозовые дожди. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер северный / северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, на Юге местами порывы 15 – 20 метров в секунду. Ночью в северных и западных областях снижение температуры до +7 – +14 градусов, днем +19 – +25 градусов. В остальных областях ночью +15 – +22, днем +24 – +29 градусов, на Донбассе и в Крыму +28 – +33 градуса.

В среду, 11 июня, ночью по всей Украине без существенных осадков. Днем на Западе, вечером также местами в центральных регионах и Приазовье умеренные, местами значительные дожди, местами грозы, также возможен град.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Температура воздуха ночью +12 – +18 градусов, на Севере и в Карпатах +7 – +10 градусов, днем +20 – +29 градусов, в районе Полесья +16 – +21 градус.

В четверг, 12 июня, в большинстве областей, под влиянием атмосферных фронтов и циклонической деятельности, будут идти дожди, местами значительные. В отдельных пунктах возможны град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Без существенных осадков только в западных регионах.

Ветер на Левобережье переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, на Правобережье северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +12 – +18 градусов, на крайнем Западе +7 – +10, днем +18 – +24 градуса, на крайнем Юге и в Приазовье +25 – +30 градусов.

В пятницу, 13 июня, на Левобережье дожди, местами значительные. В других регионах без существенных осадков. Ветер преимущественно северный, северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, на Востоке местами порывы 15 – 20 метров на секунду. Ночью +10 – +16 градусов, днем +18 – +24 градуса.

В субботу, 14 июня, по всей Украине под влиянием молодого антициклона осадки не ожидаются. Ветер северный / северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду, на Юго-Востоке и в Крыму местами порывы 15 – 20 метров в секунду. Ночью +9 – +16, днем +22 – +27 градусов.

В воскресенье, 15 июня, по всей Украине малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +9 – +16 градусов, днем пригреет до +23 – +28 градусов.

