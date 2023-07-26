В преддверии августа Украину накроют сильные ливни, грозы, шквалы и град

До конца недели в Украине ожидается неустойчивая погода. Снова будут идти ливни и грозы, а кое-где и град.

Вероятно, погода стабилизируется только на выходных. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Сколько еще дней будет лить

В среду 26 июля грозовые дожди сохранятся в западных областях. Кроме того, неустойчивая погода покроет северные и центральные регионы нашего государства.

Местами на Правобережье будут наблюдаться шквалы, сильные ливни и град,

– отметил Кибальчич.

В восточных и южных областях будет сухо и жарко. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +30…+35 градусов. Впрочем, в центральных и южных регионах кое-где уже +36…+38. Между тем на Западе заметно прохладнее – лишь +18…+23 градуса.

Также синоптик прогнозировал, что ночью в четверг грозовые дожди пройдут в центральных, северных и западных областях. Кое-где будут сильные осадки.

Днем по всей территории страны, кроме восточных областей и Крыма, ожидаются ливни, грозы, град и шквалы, 18 – 23 метра в секунду,

– рассказал Кибальчич.

Уже 28 июля сухая и облачная погода ожидается в западных областях. На остальной территории нашего государства снова пройдут дожди с грозами.