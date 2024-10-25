Какой будет погода в ноябре: ждать ли сильного холода – прогноз на месяц

В этом году погода в Украине удивила аномальным теплом. Лето пришло в середине мая и продолжалось почти до первой декады октября. Впрочем, дальше температура пошла на спад вплоть до заморозков.

Какой погоды ждать в ноябре, в интервью 24 Каналу ответила Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометинститута ГСЧС и НАН Украины.

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Погода на ноябрь 2024 года в Украине

Метеоролог отметила, что по данным расчетов мировых прогностических центров, средняя за ноябрь температура воздуха в Украине может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы.

В то же время подчеркнула, когда будет потепление или похолодание, сказать с такой заблаговременностью нельзя. Объяснила, достоверно узнать, каких значений может достигать температура воздуха, можно только за 5 суток.

Также Вера Балабух ответила, будут ли в ноябре сильные и затяжные дожди.

"О том когда будут осадки, какую они будут иметь интенсивность и продолжительность, можно сказать также только за 5 суток. Поэтому спрогнозировать сейчас будут ли в ноябре сильные и затяжные дожди невозможно", – подчеркнула метеоролог.

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Обратите внимание! Полное интервью с Верой Балабух о прогнозах погоды на последний месяц осени, а также зиму 2024 – 2025 уже скоро читайте на сайте 24 Канала.