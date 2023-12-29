Без снега и мороза в большинстве областей: какая будет погода на Новый год

В Украине наблюдается аномально теплая погода. Синоптики прогнозируют, что Новый год снова будет без снега в большинстве областей. Кроме того, температура может достичь +11 градусов.

Какая будет погода в последний день 2023-го и на Новый год в Украине, спрогнозировал метеоролог Игорь Кибальчич.

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Какой погоды ждать украинцам на Новый год

Кибальчич отметил, что под влиянием слабого барического гребня с Юга в новогоднюю ночь существенные осадки не ожидаются почти по всей Украине.

Лишь в районе Полесья и в Карпатах возможен снег, мокрый снег. Днем 1 января влияние балтийского циклона и его фронтов распространится практически на всю территорию Украины. Таким образом, ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, тучи, мокрого снега,

– добавил метеоролог.

Также в Украине будут наблюдаться туманы, местами гололедица. Интересно, что днем 31 декабря и 1 января температура воздуха будет достигать 3 – 8 градусов тепла. В новогоднюю ночь будет колебаться около 0 градусов.

Кстати, на Юге традиционно теплее. Там ночью 1 – 6 градусов, а днем 6 – 11.

Из-за аномально высоких температур в большинстве областей нашей страны Новый Год пройдет без снега, а вот в Карпатах можно будет любоваться настоящей зимней сказкой при небольшом морозе в пределах 1 – 6 градусов и слабой вьюге,

– отметил Кибальчич.

Метеоролог добавил, что кратковременное выпадение снега и формирование временного снежного покрова также возможно на крайнем Севере Украины и в районе Полесья. На прогностической карте представлена возможная площадь и мощность снежного покрова в Украине на день 1 января 2024 года.

"Темно-серая заливка соответствует полному отсутствию снега", – объяснил Кибальчич.

При этом в высокогорье Карпат сейчас высота снежного покрова уже достигает 30 – 154 сантиметров, согласно данным наблюдений на станциях Драгобрат, Плай и Пожижевская. В ближайшие дни в этой местности прирост снега будет только увеличиваться.

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Снег на Новый год в Украине / Скриншот с прогностической карты