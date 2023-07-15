Сильно припечет: какой погоды ждать в Одессе в ближайшие 5 дней

В этом году в Одессе не объявляли курортный сезон из-за заминирования. Купаться в море запрещено, впрочем, для посетителей открыты бассейны.

Какой же будет погода в ближайшие несколько дней, когда ожидается дождь и гроза, рассказывает 24 Канал.

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Прогноз погоды в Одесской области

В Гидрометцентре Черного и Азовского морей сообщили, что 15 июля в Одессе будет переменная облачность. Без осадков. Днем пригреет до +27...+29 градусов. Температура морской воды +20...+21.

Кстати, в области тоже без дождя. Кроме того, еще больше пригреет. Столбики термометров днем достигнут +32 градусов.

16 – 17 июля переменная облачность. Без существенных осадков. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +28...+33,

– прогнозируют в Гидрометцентре.

Далее, во вторник и среду жителям и гостям города, вероятно, понадобятся зонтики. Ведь кое-где пройдет кратковременный дождь. Днем припечет до +34 градусов.

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