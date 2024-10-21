Тепло еще задержится, или ударит мороз: какой будет погода до конца октября

Почти по всей Украине фиксировали заморозки. В части областей они были сильными, в частности, до -5 градусов. Впрочем, надолго еще не задержались. Снова пришло потепление.

Какой же будет погода до конца месяца – тепло еще задержится, или ударит значительный мороз, – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Прогноз погоды до конца октября

Синоптик прогнозировала, что 21 – 22 октября заморозки будут отходить. Впрочем, высокие значения температуры ночью уже не ожидаются. Будет в пределах +2 – +7 градусов.

Но надеемся, что уже по крайней мере без заморозков, а если они будут, то только на поверхности почвы и достаточно локально,

– отметила Наталья Птуха.

Эксперт отметила, что дневные максимумы нас могут даже порадовать. Воздух может прогреваться до +15.

"По крайней мере 23 – 24 октября будет такая более комфортная погода", – сказала Птуха.

Кстати, по южным областям до +18 градусов на часок где-то может еще быть. Впрочем, не более. Максимум приходится на полдень.

В общем это все равно будет поле высокого давления, более солнечная погода, достаточно комфортно. Бабьим летом это не назовешь, но можно отметить, что это немножко комфортная октябрьская погода. Будет спокойно,

– подчеркнула синоптик.

Значительных морозов, в частности, до -10 градусов, в обзорной практической синоптической перспективе пока нет.

Пока у нас тенденция к потеплению. В принципе, в этих пределах и будет удерживаться синоптическая ситуация практически всю третью декаду,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Добавила, даже если уже и будет снижение температуры ниже 0 градусов, то это уже не заморозки, а просто мороз.

Кстати, снега еще ждать не стоит. Синоптик объяснила, что над нами очень мощное поле высокого давления. Соответственно оно не допускает сейчас никаких атмосферных фронтов.

"С воскресенья, 20 октября, уже во всех областях практически до конца третьей декады будет преобладать погода без осадков, достаточно спокойная и благоприятная", – сказала Птуха.