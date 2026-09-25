Какая погода будет в октябре 2026 года: синоптики дали предварительный прогноз

Синоптики обнародовали предварительный прогноз погоды на октябрь 2026 года. Ожидается, что температура и количество осадков в течение месяца будут оставаться в пределах климатической нормы.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Какую погоду ожидать в октябре?

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков в октябре ожидается в пределах 31 – 77 миллиметров, а в Карпатах – от 51 до 101 миллиметра. Эти значения составляют от 80 до 120 процентов от нормы.

В целом для октября в Украине средняя месячная температура за все годы наблюдений обычно составляет 6 – 13 градусов тепла, хотя в горных районах Карпат она опускается до 4 – 5 градусов тепла. В этом году ожидается, что средняя температура во второй месяц осени составит 6 – 12 градусов тепла.

Климатическая характеристика октября

Многолетние наблюдения показывают, что переход средней суточной температуры воздуха ниже отметки +8 градусов происходит в третьей декаде октября. Исключением являются Черниговская и Сумская области, где температура начинает снижаться уже во второй декаде октября. Кроме того, в южных регионах и на Закарпатье этот переход фиксируется в первой декаде ноября.

В целом абсолютный минимум температуры в октябре, по данным синоптиков, составлял 7 – 16 градусов мороза. В центральных областях, а также в Харьковской, Киевской областях и на Буковине столбики термометров иногда опускались до 17,6 – 22,6 градусов мороза. В то же время на юге, в Кировоградской и Львовской областях абсолютный минимум составлял от 1,9 до 6,2 градусов ниже нуля.

Зато абсолютный максимум температуры в Украине достигал 25,6 – 35,3 градусов тепла, а в высокогорье Карпат – 19,7 – 26,7 градусов выше нуля.

Заморозки в первой половине месяца являются обычным явлением, отметили специалисты.

Среднее многолетнее количество осадков для октября составляет 29 – 54 миллиметра. В Карпатах и Крымских горах такие показатели достигали 64 – 84 миллиметра, в Закарпатье – 86 – 106 миллиметра. При этом на самых высоких горных вершинах наблюдалось до 129 миллиметров.