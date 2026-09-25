Про це повідомив Укргідрометцентр.

Яку чекати погоду в жовтні?

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів у жовтні передбачається в межах 31 – 77 міліметрів, а в Карпатах – від 51 до 101 міліметра. Ці значення становлять від 80 до 120 відсотків від норми.

Загалом для жовтня в Україні середня місячна температура за всі роки спостережень зазвичай складає 6 – 13 градусів тепла, хоча у гірських районах Карпат вона опускається до 4 – 5 градусів тепла. Цьогоріч очікується, що середня температура у другий місяць осені буде 6 – 12 градусів тепла.

Кліматична характеристика жовтня

Багаторічні спостереження свідчать, що перехід середньої добової температури повітря нижче позначки +8 градусів відбувається у третій декаді жовтня. Винятком є Чернігівщина та Сумщина, де у бік зниження температура рухається вже у другій декаді жовтня. До того ж у південних регіонах та на Закарпатті цей перехід фіксують у першій декаді листопада.

Загалом абсолютний мінімум температури у жовтні, за даними синоптиків, становив 7 – 16 градусів морозу. У центральних областях, а також на Харківщині, Київщині та Буковині стовпчики термометрів іноді опускалися до 17,6 – 22,6 градуса морозу. Водночас на півдні, Кіровоградщині та Львівщині абсолютний мінімум складав від 1,9 до 6,2 градусів нижче нуля.

Натомість абсолютний максимум температури в Україні сягав 25,6 – 35,3 градусів тепла, а на високогір'ї Карпат – 19,7 – 26,7 градусів вище нуля.

Заморозки в першій половині місяця є звичайним явищем, зазначили фахівці.

Середня багаторічна кількість опадів для жовтня становить 29 – 54 міліметрів. У Карпатах та Кримських горах такі показники сягали 64 – 84 міліметрів, на Закарпатті – 86 – 106 міліметрів. Водночас на найвищих гірських піках спостерігали до 129 міліметрів.