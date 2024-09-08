Эта осень может попасть в тройку самых теплых за последние полвека

Очень вероятно, что нынешняя осень, если и будет не самой теплой, то попадет в тройку самых теплых за последнее полвека.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины.

Читайте также Когда похолодает: будет ли резкое изменение погоды в сентябре

Прогноз погоды на осень 2024 года

Метеоролог рассказала, что по данным расчетов численных моделей погоды ведущих прогностических центров, осень 2024 года в Украине, вероятно, будет теплой и сухой. Заметила, что такие погодные условия будут характерны особенно для первой половины осени.

Средняя за сезон температура воздуха может быть на 2 градуса выше, по сравнению с последними десятилетиями, и колебаться от +13 – +14 градусов на Юге страны до +10 на Севере и Северо-Востоке,

– рассказала Вера Балабух.

Эксперт отметила, что температура воздуха осенью не зависит от того, какой была зимой. Объяснила, что особенности условий погоды в течение сезона в определенном регионе зависят от многих факторов. Основной – общая циркуляция атмосферы, взаимосвязь между атмосферой и океаном.

Также существенно влияет на термический режим и парниковый эффект. Он обусловливает рост температуры на планете в течение всего года. Кстати, влияние его с каждым годом усиливается благодаря деятельности людей.

Интересно, что самой теплой с 1961 года в Украине была осень прошлого года. Тогда средняя за сезон температура воздуха была на 2,4 градуса выше ее средних многолетних значений в 1991 – 2020 годах и превысила на 0,02 градуса среднюю за сезон температуру в 2020 году.

Ожидается, что в этом году осень может быть на 2 градуса выше и теплее климатической нормы. Поэтому очень вероятно, что нынешняя осень, если и будет не самой теплой, то попадет в тройку самых теплых за последнее полувековье,

– отметила метеоролог.

Обратите внимание! Ожидается, что осень будет не только теплой, но и довольно засушливой, особенно в первой половине. Такие условия в целом характерны для Украины. Нередко этот период еще называют "золотой осенью". Однако в этом году процессы будут более интенсивными.