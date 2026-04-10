Когда и где на Пасху потеплеет до +15 градусов
- На Пасху, 12 апреля, в южных, восточных областях и на Закарпатье температура повысится до +15 градусов.
- 11 апреля в тех же регионах ожидается температура до +13 градусов.
В Украине несколько изменится погода на выходных 11 и 12 апреля. Местами столбики термометров покажут +15 градусов.
Об этом сообщил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии 24 Канала.
Смотрите также Синоптики предупреждают о мокром снеге и тумане: где ощутимо ухудшится погода
Какую погоду ждать на Пасху?
До 11 апреля в Украине существенного потепления не прогнозируют. Иван Семилит отметил, что температура +5 – +10 градусов будет держаться в дневные часы.
Зато в тот же день, в субботу, уже станет теплее в южных, восточных регионах и на Закарпатье. Там воздух прогреется до +13 градусов, сообщил синоптик.
Уже на 12 апреля Иван Семилит прогнозирует, что в основном температура днем будет +7 – +12 градусов. В то же время на Юге, Востоке и Закарпатье пригреет до +15 градусов.
На карте Укргидрометцентра видно, что теплее всего на Пасху будет в Закарпатской, Херсонской и Луганской областях.
Будут ли осадки на выходных?
Укргидрометцентр ранее предупреждал, что в период с 10 по 12 апреля в Украине ожидаются незначительные дожди и мокрый снег. А в западных областях 10 и 11 апреля пройдут преимущественно без осадков.
Ночью и утром 11 и 12 апреля прогнозируют туман в юго-восточных регионах. А заморозки 0 – -3 градуса возможны ночью.
Как сообщал Иван Семилит, грозы в ближайшие дни в Украине маловероятны из-за прохладной погоды.