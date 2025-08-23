В ближайшие дни по всей Украине ощутимо снизится температура. Также в части областей будут идти дожди, грозы и град.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Какой будет погода на выходных, 23 – 24 августа?

В выходные, 23 – 24 августа, в Украине будет наблюдаться переменчивая погода. Будут идти дожди, в отдельных районах значительные. Кое-где также грозы и шквалистое усиление ветра.

Кроме того, начиная с Запада и Севера, будет распространяться холодная воздушная масса.

Приведет к снижению температуры воздуха в среднем на 5 – 8 в среднем по всей стране,

– отметил метеоролог.

В субботу, 23 августа, в западных областях прохладно. Существенные осадки не ожидаются. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный/северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +7 – +12 градусов, днем +18 – +23, в Винницкой области до +26 градусов.

В северных областях также без существенных осадков, только в Сумской области местами умеренные дожди. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +10 – +15, днем +19 – +24 градуса.

В центральных областях преимущественно будет облачная и дождливая погода. Ночью местами значительные дожди. Также возможны отдельные грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем северный, 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14 – +19, днем +20 – +25 градусов.

В южных областях и Крыму ночью и утром грозовые дожди, местами сильные ливни и шквалы, 17 – 22 метра в секунду. Днем возможны осадки в Крыму и Приазовье. В остальных областях преимущественно сухо. Ветер ночью переменных направлений, 5 – 10 метров в секунду, днем северо-западный, 9 – 14, местами порывы, 15 – 20 метров в секунду. Ночью +16 – +21 градус, днем +22 – +27, в Крыму и Приазовье местами до +30.

В восточных областях утром и днем дожди, местами с грозами. Ветер переменных направлений, 5 – 10 метров в секунду, во время грозы порывистый. Ночью +13 – +18 градусов, днем +20 – +26, на Донбассе +29 – +34.

В воскресенье, 24 августа, на Западе ночью кое-где, днем по всей Украине небольшие кратковременные дожди, местами грозы и мелкий град. Ветер западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +6 – +12, днем +17 – +22.

На Севере ночью без осадков, местами возможен слабый туман. Днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +8 – +13, днем +18 – +23.

В центральных регионах ночью без осадков, возможен слабый туман. Днем местами кратковременные дожди, также возможны грозы и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +11 – +16, днем +21 – +26 градусов.

На Юге без существенных осадков. Ночью ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, днем северо-западный, 7 – 12. Во второй половине дня возможны порывы до 20 метров в секунду. Ночью +13 – +18, днем +24 – +29 градусов.

На Востоке будет преобладать погода без осадков. Только на Харьковщине во второй половине дня кратковременные дожди, местами шквалы. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +10 – +15, днем +23 – +28 градусов.