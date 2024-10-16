Уже настоящая зима: в Карпатах ударили серьезные морозы

На горе Поп Иван Черногорский уже настоящая зима. Днями ранее там выпал снег, а сейчас температура воздуха опустилась до -6 градусов.

О морозе и погоде в Карпатах сообщили в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области. Вместе с тем, спасатели отметили, что видимость в горах ограничена.

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Какая погода в Карпатах

Спасатели сообщили, что в среду, 16 октября, на горе Поп Иван ограниченная видимость. Кроме того, ударили уже серьезные морозы, ведь температура воздуха опустилась до -6 градусов.



Погода на горе Поп Иван / Фото ГСЧС

Западный ветер на высокогорье Карпат достигает 10 метров в секунду.

К слову, о серьезном похолодании в Украине ранее сообщали и синоптики. Заморозки до -5 градусов могут накрыть почти территорию всей страны в период 16 – 19 октября. Серьезное похолодание охватит, в частности, Запад, Север, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую и Днепропетровскую области