"Жара надолго не задержится": в августе в Украине ожидается значительное похолодание

Сильная жара, накрывшая Украину уже в первую неделю лета, все же надолго не задержится. Позже в августе ощутимо похолодает.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Заметил, что понижение температуры ожидается уже во второй декаде августа.

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В августе возможно похолодание

Синоптик отметил, что уже во второй декаде августа ожидается перестройка атмосферных процессов.

Приведет к ощутимому снижению температуры в большинстве областей Украины, а также сильным дождям,

– рассказал Кибальчич.

Добавил, что благодаря развитию циклоничности в районе Британских островов и Скандинавского полуострова, к нам уже будет чаще поступать воздушная масса атлантического происхождения на фоне западного переноса в тропосфере.

Кроме того, после 20 августа погодные условия над Украиной и Европой в целом приобретут более динамичный характер, что будет проявляться в более частой смене барических образований (циклонов, антициклонов).

"Осадки пройдут в большинстве регионов страны, а температурный фон будет колебаться в пределах средних многолетних показателей", – подытожил синоптик.

Кибальчич также прогнозировал, что ориентировочно с 4 по 8 августа в центральных, южных и восточных областях температура может составить +36…+41 градуса. Между тем, на Западе и Севере связи с близостью фронтальных разделов и большего количества облаков температурный фон будет заметно ниже.