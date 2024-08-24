Где снова будет сильная жара: прогноз погоды на 25 августа
24 августа 2024, 14:53Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
Погода в воскресенье, 25 августа, в Украине будет жаркой. Никаких осадков не ожидается.
В каких областях снова будет сильная жара, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.
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Прогноз погоды
В воскресенье, 25 августа, в Украине будет небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 5 – 10 метров в секунду. В юго-восточной части днем местами порывы 15 – 20 метров на секунду.
В западных и северных областях ночью +12 – +17 градусов, днем +29 – +34, на высокогорье Карпат +25 – +30.
На остальной территории ночью +16 – +21. Днем снова сильная жара, в частности, +35 – +37 градусов.
Температура в больших городах
- Киев +31 – +33
- Ужгород +31 – +33
- Львов +30 – +32
- Ивано-Франковск +30 – +32
- Тернополь +30 – +32
- Черновцы +30 – +32
- Хмельницкий +30 – +32
- Луцк +30 – +32
- Ровно +30 – +32
- Житомир +31 – +33
- Винница +32 – +34
- Одесса +30 – +32
- Николаев +34 – +36
- Херсон +34 – +36
- Симферополь +32 – +34
- Кропивницкий +33 – +35
- Черкассы +32 – +34
- Чернигов +30 – +32
- Сумы +31 – +33
- Полтава +33 – +35
- Днепр +33 – +35
- Запорожье +34 – +36
- Донецк +33 – +35
- Луганск +32 – +34
- Харьков +32 – +34