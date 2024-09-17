Какой будет погода до конца сентября: тепло задержится, или придет похолодание и затяжные ливни

В ближайшие дни на Украину усилит свое влияние циклон с Севера. В большинстве областей будет преобладать погода без осадков. Впрочем, позже может снова задождить.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV. Эксперт сказала, какой погоды ждать во второй половине месяца.

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Прогноз погоды до конца сентября

По словам Птухи, сильный восточный ветер, который сейчас донимает жителей части областей, будет хозяйничать в Украине до 19 сентября. Все из-за противостояния поля низкого давления с Юго-Запада и поля высокого давления с Северо-Востока.

Синоптик заметила, что мы оказались будто между этими двумя барическими образованиями. Возможно, только во второй половине недели, на выходных, ветер "успокоится".

В эти дни ветер восточный, северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Однако, в юго-восточной части Украины местами могут быть порывы 15 – 20 метров в секунду.

В общем нам больше повезло, чем Центральной Европе. Циклон, который сейчас бушует в регионе, задел только юго-западную часть страны, – Одесскую область, Закарпатье, Карпатский регион. Но в целом, как и прогнозировали, подъем воды в горных реках не выходил за пределы русел. Поэтому у нас без негативных последствий,

– отметила Наталья Птуха.

Эксперт сказала, что из-за влияния антициклона осадки постепенно будут прекращаться в большинстве областей. Кратковременные дожди возможны разве что до среды, 18 сентября, на Закарпатье, Прикарпатье и местами на Юге.

Поле высокого давления будет господствовать во второй половине недели. Ожидается сухая погода, без осадков. Кстати, метеорологическое лето продолжается.

Впрочем, ночи уже становятся прохладнее, – в пределах +9 – +13, на Западе +8 – +14 градусов. Между тем днем солнце еще будет пригревать до летних показателей, в частности, до +27 градусов.

На Юго-Востоке ожидается +25 – +27 градусов, в центральной и северной части +20 – +23. Прохладнее всего будет на Западе, – в пределах +17 – +23 градусов.

Кстати, по прогнозу Укргидрометцентра, погода не испортится и на выходных, 21 – 22 сентября

Днем еще солнышко немного подарит нам тепла, будет комфортная и стабильная погода,

– отметила Наталья Птуха.

Также добавила, что уже 25 – 26 сентября погода изменится. Даже может прийти циклон с Северо-Запада. Тогда, вероятно, задождит.

В последние дни сентября снова ожидаем спокойную синоптическую ситуацию, поле высокого давления и без резких снижений температуры,

– отметила эксперт.

Заметим, ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура в сентябре предполагается +15 – +20 градусов (в Каратах +13 – +14). Это на 2 градуса выше нормы.