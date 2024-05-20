До +27 градусов тепла, но с дождями и грозами: какой будет погода 21 мая

Погода во вторник, 21 мая, будет теплой, однако часть областей снова накроют осадки. Так, в некоторых регионах прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами.

Так, помнить о зонтиках стоит жителям западных, а также Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей. В других областях синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду.

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Прогноз погоды на 21 мая

Во вторник, 21 мая, синоптики прогнозируют на большинстве территорий сухую и теплую погоду с переменной облачностью. Дожди будут идти только в западных и северо-восточных областях, однако дожди будут небольшими и кратковременными. Впрочем, синоптики предупреждают, что могут быть грозы.

Ветер прогнозируют южный и юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет достигать +9...+14 градусов тепла. Днем 21 мая столбики термометров покажут от +22 до +27 градусов тепла.

В то же время из-за потепления почти на всей территории страны синоптики предупреждают о пожарной опасности. Поэтому стоит быть крайне осторожными.



Пожарная опасность 21 мая 2024 года / Карта Укргидрометцентра

Погода в Киеве

Во вторник, 21 мая, в Киеве и области осадков не прогнозируют. Погода будет с переменной облачностью. Ветер, как и на остальной территории, южный, юго-восточный – 5 – 10 метров в секунду.

На Киевщине ночью будет от +9 до +14 градусов тепла, а днем – +22...+27 градусов. В столице ночью будет теплее – от +12 до +14 градусов, а днем – около +25 градусов.

Температура в разных городах Украины

Киев – +24...+26,

Ужгород – +25...+27,

Львов – +25...+27,

Ивано-Франковск – +24...+26,

Тернополь – +25...+27,

Черновцы – +24...+26,

Хмельницкий – +25...+27,

Луцк – +25...+27,

Ровно – +25...+27,

Житомир – +24...+26,

Винница – +25...+27,

Одесса – +23...+25,

Николаев – +25...+27,

Херсон – +24...+26,

Симферополь – +24...+26,

Кропивницкий – +24...+26,

Черкассы – +24...+26,

Чернигов – +24...+26,

Сумы – +23...+25,

Полтава – +24...+26,

Днепр – +24...+26,

Запорожье – +24...+26,

Донецк – +24...+26,

Луганск – +25...+27,

Харьков – +24...+26.



Прогноз погоды в Украине на 21 мая 2024 года / Карта Укргидрометцентра