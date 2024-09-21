+30 и более: вернется ли еще жара в Украину

В Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето. Более того, кое-где температура даже побила рекорды. Впрочем, сильной жары уже нет.

Вернется ли она в последней декаде сентября, какой будет погода в ближайшие дни, пишет 24 Канал.

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Будет ли еще жара

Синоптики Укргидрометцентра сделали прогноз на трое суток, в частности, 21 – 23 сентября. Отметили, что в Украине сохранится сухая погода. Ветер северный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +6 – +12 градусов, только на побережье морей +13 – +18. Днем в Украине +21 – +26. В Карпатах +15 – +20 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 24 и 25 сентября максимум +25 градусов. Так что жара в Украине пока не ожидается.

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Прогноз погоды на 21 – 25 сентября / Скриншоты из Укргидрометцентра