Какая будет погода на выходных: где снова будет дождь, а в каких областях – сильная жара

На этой неделе в Украине умеренно тепло. В части областей идут дожди и грозы.

Какими будут выходные, 10 и 11 августа, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

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Погода на выходные

Ранее эксперт обнародовал прогноз на неделю. Писал, что в субботу ночью на Севере и Западе, днем местами в центральных, южных регионах и на Харьковщине ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15 – +20, днем +27 – +32.

В южных и местами центральных областях +33 – +35 градусов,

– отметил Игорь Кибальчич.

Также рассказал, что в воскресенье, 11 августа, осадки в Украине не предвидятся. Ветер удержится северо-западной четверти, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +14 – +19 градусов. Днем +24 – +29, на Юге +31 – +33.