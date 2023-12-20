Какой будет погода на Рождество: стоит ли готовить шапки и перчатки

Погода на Рождество в Украине будет капризной. Узнайте, понадобятся ли вам шапки, шарфы и теплые перчатки 24 и 25 декабря 2023 года.

Вашему вниманию прогноз погоды на Рождество, которым делится 24 Канал. Согласно данным синоптиков, ожидать пышного снега, который у нас ассоциируется с рождественскими праздниками, не стоит. Читайте дальше, какой будет погода на Рождество в Украине.

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Погода на Рождество в Украине: чего ожидать

В комментарии 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, стоит ли ожидать снег на Рождество. Она отметила, что сейчас есть только ориентировочные прогнозы. В то же время отметила, что 25 декабря с севера запада может поступать стремительный атмосферный фронт.

Много осадков не принесет, но будет достаточно ветрено. Осадки, если и будут, то смешанной фазы. Преимущественно дождь, местами с мокрым снегом. Преимущественно плюсовая температура будет в большинстве регионов страны,

– заметила синоптик.

Если говорить о снежном покрове, то 24 и 25 декабря следует ожидать его в основном на северных границах нашего государства. Также он будет оставаться в незначительном количестве в Сумской и Харьковской областях. В то же время, он не будет очень устойчивым.

Нового такого снега, чтобы нападал, нет (не будет – 24 Канал),

– подчеркнула Птуха.

По словам Натальи Птухи, зимнюю погоду следует ожидать в Карпатах. Правда, там пойдет мокрый снег. Но это не мешает ему создать снежный покров, который мы ассоциируем с рождественскими праздниками.

Какой будет температура воздуха

24 декабря погода будет далека от праздничной. На Западе, Севере и Востоке ожидается мороз. А вот в Центре и на Юге – плюсовая температура. Практически повсюду будут осадки. Правда, на Западе, Севере, Востоке и Центре – дождь со снегом, а на Юге – дождь.



Какая будет погода в Украине 25 декабря / Скриншот карты Укргидрометцентра

А вот 25 декабря – на Рождество – будет еще теплее. Максимально воздух будет прогреваться до +9…+11 градусов днем. Ночью следует ожидать температуру в пределах +5…+3 градуса. Что касается осадков, то они будут на всей территории страны. Так, в Черниговской и Сумской областях может падать дождь со снегом. А в остальных регионах – дождь.