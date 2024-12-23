Так, какой будет погода 24 и 25 декабря, сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на Сочельник и Рождество

По прогнозу метеоролога 24 декабря на Западе и местами Севере ожидаются дожди и мокрый снег. Между тем на остальной территории Украины существенных осадков не будет. Только в Карпатах сильный снег, слабая метель.

Ветер преимущественно восточной четверти, 5 – 10 метров в секунду, однако, на Юге местами порывы, 15 – 17 метров в секунду. Ночью -4 – +1 градус, на Юге до +5.

Днем воздух прогреется до +2 – +8 градусов, в южной части и Крыму +7 – +12 градусов,

– отметил Игорь Кибальчич.

Только в западных областях в течение суток -2 – +3 градуса. В Карпатах – 1 – -6 градусов.

В среду, 25 декабря, в западных областях местами пройдет снег и мокрый снег, в Карпатах сильный снег. В Одесской и Николаевской областях ожидаются дожди, на остальной территории страны без существенных осадков,

– спрогнозировал метеоролог.

Ветер северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду, в южных областях порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2 – +3 градуса, на Юге до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +2 – +8, в Крыму +7 – +12 в Крыму,

– отметил Кибальчич.

И только в Карпатском регионе в течение суток 25 декабря -2 – -7 градусов.