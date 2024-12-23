Так, якою буде погода 24 і 25 грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на Святвечір і Різдво

За прогнозом метеоролога 24 грудня на Заході й подекуди Півночі очікуються дощі й мокрий сніг. Тим часом на решті території України істотних опадів не буде. Тільки в Карпатах сильний сніг, слабка хуртовина.

Вітер переважно східної чверті, 5 – 10 метрів на секунду, однак, на Півдні подекуди пориви, 15 – 17 метрів на секунду. Вночі -4 – +1 градус, на Півдні до +5.

Вдень повітря прогріється до +2 – +8 градусів, у південній частині та Криму +7 – +12 градусів,

– зазначив Ігор Кібальчич.

Тільки у західних областях упродовж доби -2 – +3 градуси. У Карпатах – 1 – -6 градусів.

У середу, 25 грудня, у західних областях місцями пройде сніг та мокрий сніг, у Карпатах сильний сніг. В Одеській та Миколаївській областях очікуються дощі, на решті території країни без істотних опадів,

– спрогнозував метеоролог.

Вітер північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, у південних областях пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі очікується в межах -2 – +3 градуси, на Півдні до +7 градусів. Вдень повітря прогріється до +2 – +8, у Криму +7 – +12,

– зазначив Кібальчич.

І тільки в Карпатському регіоні протягом доби 25 грудня -2 – -7 градусів.