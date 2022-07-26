Град, грозы и штормовое предупреждение: какие области Украины накроют мощные ливни

26 июля 2022 , 12:28
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Источник:

Укргидрометцентр

На Украину 26 – 27 июля надвигается ненастье. Синоптики уже объявили штормовое предупреждение в западных областях.

Во второй половине дня 26 июля  погода на Западе Украины кардинально изменится. Вместо жары придут сильные ливни.

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После утреннего солнца и жаркого воздуха западные области накроют дожди. Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду, а иногда он будет очень сильным – 15 – 20 метров в секунду.

Во второй половине дня 26 июля в западных областях будут грозы, в отдельных районах – град и шквалы, 1 уровень опасности, желтый,
– сообщили синоптики.

В каких областях испортится погода

  • Львовской,
  • Ивано-Франковской,
  • Тернопольской,
  • Закарпатской,
  • Черновицкой,
  • Волынской,
  • Хмельницкой,
  • Ровненской.

Ночью дожди и грозы не прекратятся. Они задержатся на Западе еще целый день 27 июля. Жители региона ощутят контраст, ведь температура воздуха с +31 градусов опустится до +24 градусов.

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Обратите внимание! При этом на Юге и Западе Украины (кроме Львовской и Ровненской областей) существует еще и пожарная угроза. Синоптики объявили 2 уровень опасности. Поэтому будьте внимательны на природе и не бросайте окурки.
Автор: Софія Мінджоса