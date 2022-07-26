Град, грозы и штормовое предупреждение: какие области Украины накроют мощные ливни

На Украину 26 – 27 июля надвигается ненастье. Синоптики уже объявили штормовое предупреждение в западных областях.

Во второй половине дня 26 июля погода на Западе Украины кардинально изменится. Вместо жары придут сильные ливни.

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После утреннего солнца и жаркого воздуха западные области накроют дожди. Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду, а иногда он будет очень сильным – 15 – 20 метров в секунду.

Во второй половине дня 26 июля в западных областях будут грозы, в отдельных районах – град и шквалы, 1 уровень опасности, желтый,

– сообщили синоптики.

В каких областях испортится погода

Львовской,

Ивано-Франковской,

Тернопольской,

Закарпатской,

Черновицкой,

Волынской,

Хмельницкой,

Ровненской.

Ночью дожди и грозы не прекратятся. Они задержатся на Западе еще целый день 27 июля. Жители региона ощутят контраст, ведь температура воздуха с +31 градусов опустится до +24 градусов.

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