Под угрозой оказались несколько регионов. Синоптики призывают не провоцировать пожар в экосистемах.

Обратите внимание Резкого изменения погоды не будет: когда существенно пригреет по всей Украине

Какие регионы под угрозой

Как стало известно, с 14 по 17 мая чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируют в:

северных,

центральных,

южных,

восточных,

Ровенской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Черновицкой,

Львовской областях.



Под угрозой многие регионы / Карта

Не провоцируйте пожары в экосистемах! В таких условиях даже маленький костер может перерасти в масштабный пожар и уничтожить сотни гектаров полей, лесных насаждений. Это огромный вред для экологии и человека!

– подчеркнули синоптики.

После адской жары в Испании внезапно выпал снег

Напомним, что 12 мая в некоторых северных районах страны выпал снег. Так, удивляться не летним осадкам пришлось испанцам в Ла-Райя, горном районе Астурии на севере государства.

На Востоке, в средиземноморских частях Испании, в частности, в Каталонии и Валенсии, выпал град и сильный дождь. И это при том, что в регионе несколько месяцев не было ни одной капли осадков.